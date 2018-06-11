11.06.2018, Севастополь, Анастасия Самойлова

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Экс-министра обороны Украины призвали убрать пошлые плакаты в Севастополе

Считающиеся подконтрольными экс-министру обороны Украины Павлу Лебедеву фирмы развешивают в Севастополе рекламные плакаты, нарушающие нормы морали.

Открытое письмо бывшему украинскому чиновнику в «Facebook» опубликовала председатель Городского родительского комитета Севастополя Елена Майко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фирмы, входящие в структуру «Аквамарин», в Севастополе традиционно связывают с Вашим именем. Информационные продукты, используемые данными фирмами, направлены на разрушение института семьи, духовных и нравственных ценностей, формируют поколение легкодоступных женщин и мужчин-потребителей, пропагандируют ЛГБТ отношения, что противоречит государственной политике РФ. Также использование образов государственной символики в контексте рекламной политики, которую проводит «AquaDance Beach Club» ведет к дезадаптации социума, носит антигосударственный характер», – подчеркнули в письме.

При этом представители родительского сообщества напомнили, что в прошлом году в результате предпринятых ими действий правоохранителями Севастополя было заведено дело, в ходе которого выяснилось, что распространяемая «AquaDance Beach Club» реклама «не просто нарушает права детей на информационную безопасность, но и размещена на чужих рекламных установках, тайно, с нанесением имущественного ущерба добросовестным рекламистам».

«Мы искренне надеялись, что эти меры станут достаточным предупреждением нерадивым рекламщикам системы «Аквамарина», но «первые ласточки» курортного сезона этого года показали, что традиции «лихих 90-ых» и «европейских ценностей» будут насаждаться ими и впредь», – отметили в письме.

Авторы обращения выразили надежду, что Павел Лебедев как отец четырёх детей прислушается и поспособствует демонтажу сомнительной рекламы с улиц города.