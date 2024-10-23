Экс-минобороны Молдовы: «Без Санду станем второй Белоруссией»

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На выборах в Молдавии многие потенциальные представители электората президента Майи Санду не голосовали за неё, чтобы преподать урок правящей партии за многие ошибки и несоответствие желаниям людей.

Об этом на канале «Мы – Украина» заявил бывший министр обороны РМ Анатолий Шалару, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Его слова очень возмутили телеведущую, заявившую, мол, не разворачиваться же к России из-за какой-то там коррупции.

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«Как будто это игра за карточным столом, и играет одна команда против другой. На самом деле, избиратели, попытавшись «преподать урок» нынешней власти, могут создать российский плацдарм у себя дома. Перспектива стать Беларусью Молдову не пугает? Хотели наказать условную Санду, даже с её коррупционным министром», – сказала она.

«У меня последнее время по пять эфиров в день, сегодня семь, и с утра до поздней ночи я всегда говорил об этом. Что Россия хочет превратить Молдову в плацдарм для угрозы над Украиной и над НАТО. Но, к сожалению, власти об этом не говорили никогда. Наверное, они боятся, что Россия будет ещё жёстче по отношению к Молдове. И это заигрывание стоило многого сейчас, и это может обойтись очень дорого на парламентских выборах в следующем году, потому что во всех опросах партия PAS не набирает больше 30%», – оправдывается в ответ Шалару.