Экс-минобороны РМ: Украинцы в Молдове выбирают Россию
Прозападно настроенный экс-министр обороны Молдовы Анатолий Шалару попытался объяснить, почему население областей, граничащих с Украиной, голосовало преимущественно за «пророссийского» кандидата, а не Майю Санду.
«Как так получилось, что регионы, граничащие с Украиной, страдающей от российской агрессии на протяжении трёх лет, проголосовали за Стояногло?» – спросил ведущий канала «Daily Europe Online».
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Шалару ответил на вопрос вопросом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»:
«Почему больше половины украинцев, которые проживают в РМ, поддерживают Россию?».
Ведущий, сказал, что понимает – почему, однако считает это «фантастикой».
«Да. Потому что у нас есть «красный пояс» на севере Молдовы. Это люди, которые традиционно работали с Россией, они экспортировали свой товар туда, они во времена СССР тоже были этим заняты, у них были связи с Россией. И сейчас они всё это потеряли, и, конечно, у них такая ностальгия.
Но украинцы, которые живут в РМ, их переселили с Украины во времена царизма после 1812 года, когда они построили на границах с Румынией тогдашней Молдовы на реке Прут вереницу украинских сёл для охраны границ Российской Империи. Они приехали в Молдову не с Украины, а из России, как они считали, и у них потерялась эта связь с Украиной, с родиной, и они не чувствуют себя украинцами», – объяснил экс-министр.
«Нужно, чтобы Украина возобновила связь с этими украинскими общинами с Молдовы. Нужно, чтобы им объяснили, с ними проводили работу, беседу. Вместе с тем, хочу сказать, что раньше разница была ещё больше, а сейчас она уменьшается», – утверждает Шалару.
Спасибо!
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