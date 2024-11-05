Экс-минобороны РМ: Украинцы в Молдове выбирают Россию

Вадим Москаленко.  
05.11.2024 14:38
  (Мск) , Киев
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Выборы, Дзен, Молдова, Общество, Политика, Россия, Украина


Прозападно настроенный экс-министр обороны Молдовы Анатолий Шалару попытался объяснить, почему население областей, граничащих с Украиной, голосовало преимущественно за «пророссийского» кандидата, а не Майю Санду.

«Как так получилось, что регионы, граничащие с Украиной, страдающей от российской агрессии на протяжении трёх лет, проголосовали за Стояногло?» – спросил ведущий канала «Daily Europe Online».

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Прозападно настроенный экс-министр обороны Молдовы Анатолий Шалару попытался объяснить, почему население областей, граничащих с...
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Шалару ответил на вопрос вопросом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»:

«Почему больше половины украинцев, которые проживают в РМ, поддерживают Россию?».

Ведущий, сказал, что понимает – почему, однако считает это «фантастикой».

«Да. Потому что у нас есть «красный пояс» на севере Молдовы. Это люди, которые традиционно работали с Россией, они экспортировали свой товар туда, они во времена СССР тоже были этим заняты, у них были связи с Россией. И сейчас они всё это потеряли, и, конечно, у них такая ностальгия.

Но украинцы, которые живут в РМ, их переселили с Украины во времена царизма после 1812 года, когда они построили на границах с Румынией тогдашней Молдовы на реке Прут вереницу украинских сёл для охраны границ Российской Империи. Они приехали в Молдову не с Украины, а из России, как они считали, и у них потерялась эта связь с Украиной, с родиной, и они не чувствуют себя украинцами», – объяснил экс-министр.

«Нужно, чтобы Украина возобновила связь с этими украинскими общинами с Молдовы. Нужно, чтобы им объяснили, с ними проводили работу, беседу. Вместе с тем, хочу сказать, что раньше разница была ещё больше, а сейчас она уменьшается», – утверждает Шалару.

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