Экс-муфтий БиГ бесится – бошняки ездят прививаться в Сербию

30.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Бывший рейс-уль -улем (муфтий) Исламского сообщества БиГ Мустафа Церич резко раскритиковал политического лидера бошняков (главу Партии демократического действия) Бакира Изетбеговича за вакцинацию граждан БиГ в Сербии.

По словам Церича, это стало «безмерным унижением» бошняков.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», обращаясь к Изебеговичу, Церич сказал, что ему непонятно, как это возможно, что находящиеся у власти бошняки не смогли закупить два или три миллиона вакцин для соплеменников.

«Не могу поверить, что вам все равно, что наши люди едут к Вучичу за вакцинами в Сербию, – возмутился экс-муфтий. – Хотя было бы достаточно позвонить друзьям по всему миру, особенно в арабские страны, у которых, есть избыток вакцин и которые с радостью передадут их бошнякам, чтобы те не ехали в Сербию, покупая здоровье ценой чести и гордости…. Как человек с бошнякскими волосами может спокойно спать, наблюдая, как ряды бошняков устремляются в Сербию, которая нанесла так много вреда их телам и душам, отрицая геноцид и не сочувствуя их боли?».

Церич спросил Изетбеговича, проверял ли кто-либо из бошнякских врачей состав и качество тех вакцин, которыми бошняков прививают в Сербии. Он также сказал, что на месте политического лидера бошняков «создал бы вакцины из камня, но не допустил бы этого позора века для нашего народа и государства». И призвал в деле вакцинации положиться на помощь Турции и Реджепа Тайипа Эрдогана, попечению которого, по его словам, оставил БиГ покойный отец Бакира, лидер бошнякских сепаратистов и соратник Церича – Алия Изетбегович.

Рейс-уль –улем Мустава Церич возглавлял Исламское сообщество БиГ в 90-е годы, призывая бошняков сплотиться вокруг ислама и борьбы за унитарную моноэтническую и моноконфессиональную Боснию. Также он призывал боевиков со всего исламского мира принять участие в джихаде против боснийских сербов.

«Мусульмане обязаны нападать на неверных даже если те на них не нападают, а лидер мусульманской страны должен раз или два раза в год отправлять на немусульманскую территорию военную экспедицию», – писал Церич в издании «Исламская мысль».