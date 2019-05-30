Экс-начальник Генштаба ВСУ рассказал, за что ему мстили Порошенко, Луценко и Турчинов

30.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Бывший начальник Генштаба ВСУ, генерал-полковник Владимир Замана, которого задержали 25 февраля 2019 года по обвинению в “государственной измене”, а на днях выпустили из изолятора СБУ, назвал имена высокопоставленных руководителей Украины, которых считает заказчиками своего преследования, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Замана заявил в интервью изданию “Гордон”.

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Бывший начальник Генштаба утверждает, что перед скандальным арестом за ним демонстративно следили по поручению тогдашнего высшего руководства Украины.

“О том, что меня возьмут, я догадывался дней за 10 до непосредственно задержания. Заметил за собой круглосуточную слежку, даже записал номера машин, которые постоянно за мной следовали. Обращаться в полицию с заявлением не видел смысла, понимал: все идет к аресту. Задолго до этого уже были странные публичные заявления в мой адрес Луценко, Матиоса, Ивана Винника (нардеп от БПП – Ред)”, – говорит Замана.

По его словам, с января 2019 года и слежка, и публичные заявления в его адрес активизировались.

“25 февраля, в день задержания, в шесть утра ко мне в село приехали четыре микроавтобуса с десятком спецназовцев “Альфы” с автоматами, военным прокурором, представителями СБУ, еще кем-то”, – говорит он.

Военный рассказал, как выглядело его задержание.

“Нет, ни “маски-шоу”, ни лицом в пол. Все было смешнее. Если честно, я вообще спал. В селе дом строю, ночую в небольшом сарайчике, дверь не запираю. Прокуратура со спецназом спокойно подъехали к моему двору, припарковали машины, зашли в сарайчик и разбудили меня. Они меня толкнули, я открыл глаза, увидел вокруг себя людей в камуфляже и с автоматами, сразу понял, что к чему, улыбнулся, спросил: “Одеться хоть можно?” Натянул штаны, майку, вышел в соседнюю комнату.

Они привели двух понятых и начался обыск: переворачивали шкафы и полки с вещами, изъяли мобильный, перевернули все в гараже, приступили к моему автомобилю. Честно говоря, первый раз в жизни столкнулся с обысками. Достаточно неприятно. Позже узнал, что обыск проходил без санкции суда, адвокаты объяснили, что это противозаконно”, – вспоминает Замана.

“Я был потрясен формулировкой обвинения: “государственная измена”, “преступный сговор с Януковичем”, “работа в интересах России”, “развал армии”… Меня оскорбила эта галиматья и ложь!

В подозрении было написано, что Янукович поставил мне задачу развалить Вооруженные силы Украины, именно для этого назначил меня начальником Генштаба, а за то, что я качественно исполнял обязанности, 24 августа присвоил мне воинское звание генерал-полковника. Ничего, кроме брезгливости и презрения, писанина военной прокуратуры у меня не вызвала”, – вспоминает Владимир Замана.

Среди причин своего задержания в феврале 2019 года, спустя почти пять лет после увольнения с должности начальника Генштаба, Замана назвал разгар президентской кампании, пятую годовщину потери Крыма и личную месть со стороны тогдашней власти.

“Во-первых, это был разгар президентской избирательной кампании, власти нужно было резонансное дело, чтобы поднять свои рейтинги. Во-вторых, пятая годовщина аннексии Крыма, нужно было кого-то обвинить в сдаче полуострова и отвести подозрения от себя. В-третьих, личная месть за интервью, которые я дал вашему изданию и в которых назвал вещи своими именами. Плюс сыграли роль мои показания в Оболонском суде по делу Януковича.

Властям нужен был козел отпущения, а кого брать, если все высокопоставленные силовики, занимавшие посты до 2014 года, сбежали из Украины? Остался только я. Вся верхушка СНБО сбежала, министр обороны Лебедев сбежал, глава СБУ Якименко сбежал, генпрокурор Пшонка сбежал…”, – говорит он.



Непосредственными заказчиками своего преследования генерал считает Петра Порошенко, Александра Турчинова, Юрия Луценко и Анатолия Матиоса.

“По моей информации, это Порошенко, Турчинов, Луценко и Матиос.

Порошенко для президентской предвыборной кампании нужно было громкое задержание кого-то из “попередников”. По моей информации, вместе со мной планировали задержать Апаршина, для этого все было готово (Иван Апаршин, сейчас советник Зеленского по вопросам безопасности и обороны. – Ред). Но Апаршин уже работал в штабе кандидата в президенты Анатолия Гриценко, власть побоялась обвинений в политическом преследовании конкурентов в разгар выборов.

Более того, если прочтете материалы так называемого уголовного производства против меня, особенно экспертизы, поймете: дело вообще готовилось под другого человека, судя по всему – против Гриценко. Но не рискнули, потому что в глазах Запада это выглядело бы откровенной зачисткой конкурента по президентской гонке.

Турчиновым, думаю, двигала личная обида за то, что я с 2014 года и в интервью вам, и в показаниях по делу Януковича утверждал и утверждаю: украинская армия была готова оборонять Крым, а украинская власть – нет, они портфели делили с утра до ночи, хотя полуостров уже наводнили российские военные”, – говорит Замана.

Что кассается Юрия Луценко и Анатолия Матиоса, то их действиями, по мнению шенерала, двигало стремление выслужиться перед начальством.

“Когда поступил заказ, они взяли под козырек, рубахи на себе рвали, выслуживались перед начальством, чтобы сохранить должности”, – говорит экс-начальник Генштаба ВСУ.