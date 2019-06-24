Экс-начштаба Семенченко: «Дырявый зад» готовит высадку в Тбилиси

24.06.2019, Москва, Владимир Гладков

За период своего бесславного командования нацбатом «Донбасс» в «АТО» командир подразделения, нардеп Семен Семенченко среди своих боевиков стал героем фронтового фольклора.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал украинский политический консультант Андрей Мишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я смотрю на события в Грузии, я просто был у депутата Семенченко начальником штаба когда-то в 2015 году и поэтому слежу…» – начал эксперт.

«У кого ты был?» – опешил журналист и телеведущий Владимир Соловьёв.

«У Семёна Семенченко, командира батальона» – просто ответил Мишин.

«Это который при выходе из окружения был ранен в зад?» – уточнил ведущий.

«Ну, да. И среди бойцов появилась поговорка: «Нет ничего страшнее в поле, чем командир с планшетом». Он сразу даёт эти (координаты – ред.), и их накрывает огнём. Потому это, в общем-то, страшная поговорка», – вещал «спокойный как танк» политконсультант.

«А как можно выходить из окружения с ранением в зад?» – куражился Соловьёв.

«Это радиоуправляемая российская пуля, она залетела с тыла», – предположил второй ведущий, политолог Сергей Михеев.

«Это называется – бежать?» – уточнил Соловьёв.

«Ну, из окружения, это наступаешь спиной, всё правильно», – не скрывая издевки, объяснил украинский эксперт.

Уточняя, почему он вспомнил о Семенченко именно сейчас, Мишин предположил, что в виду последних событий в Тбилиси не исключена высадка украинских майданщиков в поддержку грузинских «побратимов».

«Дело в том, что на предыдущих выборах грузинский спецназ арестовал в Тбилиси Семенченко вместе с пятью грузинами из его личной охраны, их обвинили в подготовке переворота. Насколько я понимаю, Семенченко всегда пытается заработать на том, что он первый, показать какие-то индивидуальные [заслуги]. Но где-то слышал, что украинцев будут поддерживать материально, если они будут участвовать в демократической интервенции и продвижении Грузии к демократии, Европе и США», – рассказал Андрей Мишин.

«У вас нет там никакой демократии, вы преступники», – заявил Владимир Соловьёв.