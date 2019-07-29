29.07.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Донбасс, Политика, Украина
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Экс-нардеп на российском ТВ раздолбал «переобувшихся» украинских экспертов

Украинские эксперты, все пять лет войны оправдывавшие развязанную Киевом войну в Донбассе, вдруг резко поменяли риторику, пытаясь переложить ответственность на экс-президента Петра Порошенко.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-нардеп Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы пять лет бомбите Донбасс только за то, что он не признал государственный переворот, а при этом в стране происходят процессы, когда люди внутри Украины выгоняют ту власть, которую Донбасс пять лет не признавал. У вас вообще, что в голове делается-то? Люди изначально сказали, что это антиконституционный переворот, люди пришли к власти незаконным антиконституционным путём, мы не признаём этого. Что неправильного сделали эти люди?

Вместо того, чтобы сесть за стол переговоров и сказать «А почему вы не признаёте наш переворот, ведь это же революция, давайте обсудим», вместо этого танки, пушки, «Грады», а теперь выясняется уже самими экспертами, кому это было нужно, и нам они рассказывают, что в этом виноват исключительно Порошенко или ещё кто-то. Это целая банда, да, пришла к власти, развязала войну в стране, которую здесь, в этой студии последовательно оправдывали?» – заявил Килинкаров, обращаясь к поддержавшим майдан украинским экспертам.

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