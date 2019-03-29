Экс-нардеп рассказал, почему КПУ не имеет ничего общего с коммунизмом

29.03.2019, Киев, Владимир Гладков

«Коммунистическая партия Украины» не имеет ничего общего с настоящим коммунизмом, потому что именно её члены занимались приватизацией народного имущества.

Об этом в эфире YouTube-канала «Povesti» заявил экс-депутат Верховной рады и лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Одно время мы с ним (Главой Компартии Украины Петром Симоненко – прим. ред.) даже создали свой политический блок на выборах. И мне проработать с ним пару лет день в день, чтобы понять, что к коммунистической, социалистической или социал-демократической идее Пётр Николаевич не имеет никакого отношения.

Это не было очевидно потому, что избиратель, как женщина, любит ушами. При этом очень мало кто из избирателя знал, что на протяжении 24 лет Комитет по приватизации возглавлял коммунист Мармазов. Я знаю предприятия стоимостью 15-20 миллионов, которые были приватизированы за сто долларов. Без росписи Коммунистической партии Украины не было приватизировано ни единого предприятия. То есть Компартия приняла в этом самое непосредственное участие», – сказал он.

Также Василий Волга, что не имеет значения, ко станет следующим президентом, потому что все насилующие Украину олигархи находятся под управлением транснациональных корпораций и международных финансовых систем.

«Кто бы не стал президентом – Пётр Порошенко, Коломойский или Ахметов – это не имеет никакого значения. Страна уже находится в изнасилованном олигархатном виде, под внешним управлением. Любой олигарх, будь то Коломойский, Порошенко, Ахметов, Ярославский, находится под управлением системы «SWIFT», «FATF», ФРС – тех людей, которые выбрали Украину местом войны против России», – добавил экс-нардеп.