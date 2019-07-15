Экс-невестка Ющенко божится, что не крала молдавские деньги

15.07.2019, Москва, Елена Острякова

Бывшая невестка бывшего президента Украины Виктора Ющенко Елизавета отвергает свою причастность к выводу миллиарда долларов из банковской системы Молдавии.

Об этом она написала у себя в «Инстаграмме», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зная наверняка, что ничего подобного ни на какие мои счета не поступало, все равно связалась со своими банками и перепроверила. Как я и предполагала, Молдавия от меня осталась по-прежнему так же далеко, как и до этих фейковых статей. Поэтому совершенно официально заявляю, что ни я, ни мой муж не имеем никакого отношения к тому, что журналисты так усердно пытаются выдать за свое расследование», – написала она.

О причастности Елизаветы Ющенко к «краже века» написало украинское издание Gazeta.ua со ссылкой на документы, опубликованные молдавским политиком Ренато Усатым. Он утверждает, что это засекреченные части расследования американской аудиторской компании Kroll, которая была нанята Национальным банком Молдавии. Согласно этим документам, 50 тыс долларов из общей суммы, выведенной из Молдавии, попали на счета Елизаветы Ющенко.

В 2014 году из трех молдавских банков, которые управлялись миллионером Иланом Шором, мужем певицы Жасмин, были выведены все активы, деньги сняли даже с депозитов пенсионеров. Это стало возможным, потому что в 2012 году правительство Влада Филата изменило законодательство Молдавии в сфере кредитования. Банки Шора выдавали кредиты неизвестным лицам, ранее судимым, а также бомжам. Было похищено по разным данным от одного до трех миллиардов долларов.