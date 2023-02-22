Экс-офицер ЦРУ в ООН опроверг тезисы Запада о «неспровоцированной агрессии» России на Украине

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Говорить, что спецоперация России на Украине была необоснованной, как это делает Запад, неуместно, если вспомнить, что США и НАТО сами нарушили свои обещания о нерасширении Североатлантического альянса на восток.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил бывший сотрудниц ЦРУ, американский военный аналитик Реймонд Макговерн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Макговерн напомнил, что в результате госпереворота на Украине, американские ракеты могли быть размещены вплотную к российским границам, что угрожало ее суверенитету.

«Хотелось бы сейчас перейти к слову «неспровоцированная агрессия». Больше 100 раз мы слышали, что российское вторжение в Украину было неспровоцированным. Нужно вернуться к расширению НАТО, несмотря на обещания не делать этого. И у меня есть личный опыт с одним из главных советников Горбачева, Виктором Борисовичем Кувалдиным. Я встречался с ним в Москве и сказал: «Виктор, господин Кувалдин, почему так, почему это соглашение не было прописано на бумаге?». Он сказал: «Господин Макгаверн, вы знаете, обычные причины – немцы еще не согласились, Варшавский договор еще существовал. Но на самом деле, мы вам доверяли». Но всем нам известна история того, как НАТО практически удвоило свой состав, вошли все страны на востоке. Я не хочу углубляться в подробности, но хотелось бы сказать, что это больше, чем просто расширение НАТО», – сказал эксперт.

«Когда Крым был аннексирован Россией, господин Путин месяц спустя сказал, что нам пришлось аннексировать Крым из-за переворота в Киеве в феврале 2014 года. Что еще важнее, чем членство Украины в НАТО, была перспектива того, что баллистические ракеты средней дальности будут на периферии США, а они могут это сделать, поскольку есть специальные капсулы в Польше, Румынии для размещения крылатых ракет, ракет «Томагавк» и для гиперзвуковых ракет. Это было серьезно. Господин Путин в декабре позапрошлого года об этом еще раз сказал, говоря с главой своего военного ведомства», – заявил Макговерн.