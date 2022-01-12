Экс-офицер СБУ: Брошенное США в Афганистане оружие может оказаться в Казахстане

12.01.2022  10:58 (Мск), Москва,
Максим Карпенко.  
Просмотров:
 
Афганистан, Дзен, Казахстан, Политика, Россия, США


Большое количество оружия, оставленное американскими войсками при выходе из Афганистана, может быть использовано в Казахстане.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил отставной офицер СБУ Владислав Мулык, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Большое количество оружия, оставленное американскими войсками при выходе из Афганистана, может быть использовано в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



При этом Мулык считает, нынешняя ситуация в Казахстане могла стать частью договоренностей США и России по переводу бывшей советской республики под российскую зону влияния.

«Мы реально сегодня видим фактически новый не Тегеран уже, но Ялту о переделе мира. И это была попытка игроков по договоренности (и русских, и американцев) вернуть Казахстан в зону влияния России. Вот с какой целью это делали американцы – не по доброте душевной, они никогда не делают по доброте душевной ничего. Если они, уходя из Афганистана, оставили множество оружия – «кайтесь, дорогие талибанцы, приходите в гости». Опять же, к кому? К тем, кто рядом. То может быть и такой расклад, что в Казахстане очень скоро начнутся движения, начнут накачивать туда же наших бородатых братьев», – сказал бывший СБУшник.

«Я надеюсь, что русские справятся с этим, потому что только одной границы России с Казахстаном – 7,5 тысяч километров. С Китаем почти две. Это, пожалуй, самая большая сухопутная граница в мире между двумя государствами. Можно представить себе просто, какие расходы придется направлять на линию погранслужбы и содержать эту территории, сдерживая», – заявил Мулык.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть