Экс-офицер СБУ: Брошенное США в Афганистане оружие может оказаться в Казахстане

Большое количество оружия, оставленное американскими войсками при выходе из Афганистана, может быть использовано в Казахстане.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил отставной офицер СБУ Владислав Мулык, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом Мулык считает, нынешняя ситуация в Казахстане могла стать частью договоренностей США и России по переводу бывшей советской республики под российскую зону влияния.

«Мы реально сегодня видим фактически новый не Тегеран уже, но Ялту о переделе мира. И это была попытка игроков по договоренности (и русских, и американцев) вернуть Казахстан в зону влияния России. Вот с какой целью это делали американцы – не по доброте душевной, они никогда не делают по доброте душевной ничего. Если они, уходя из Афганистана, оставили множество оружия – «кайтесь, дорогие талибанцы, приходите в гости». Опять же, к кому? К тем, кто рядом. То может быть и такой расклад, что в Казахстане очень скоро начнутся движения, начнут накачивать туда же наших бородатых братьев», – сказал бывший СБУшник.

«Я надеюсь, что русские справятся с этим, потому что только одной границы России с Казахстаном – 7,5 тысяч километров. С Китаем почти две. Это, пожалуй, самая большая сухопутная граница в мире между двумя государствами. Можно представить себе просто, какие расходы придется направлять на линию погранслужбы и содержать эту территории, сдерживая», – заявил Мулык.