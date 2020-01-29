Экс-офицер СБУ нашел украинский «Бук», из которого сбили «Боинг»

29.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Летом 2014-го года украинское командование перед катастрофой «Боинга» малазийского рейса МН17 в небе над Донбассом в режиме секретности направило в зону «АТО» свои зенитно-ракетные комплексы.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» рассказал перешедший на сторону России бывший сотрудник центрального аппарата СБУ подполковник Василий Прозоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Не желая служить необандеровскому режиму, Василий Прозоров создал в РФ Центр исследований, в рамках которого, используя прежние профессиональные наработки, провел собственное расследование по поводу того, кто мог сбить малазийский «Боинг» в небе над Донбассом.

Он отметил, что опубликованные спустя буквально несколько часов от имени его бывшей «конторы» телефонные переговоры якобы командиров ополчения ДНР, которые были представлены общественности в качестве доказательства причастности донбасского сопротивления к катастрофе – постановочная фальшивка, изготовленная загодя.

По его словам, так быстро полученная оперативным путем информация, никогда не выдается спецслужбами в информационное поле.

Также он обратил внимание на то, что незадолго до крушения самолета выстрелом из гранатомета была выведена из строя контролировавшая воздушное движение на том участке территории Артемовская РЛС – сама станция на тот момент находилась на подконтрольной ВСУ территории.

Все собранные Прозоровым факты и материалы вошли в созданный его группой документальный фильм «МН-17: в поисках истины», представленный сетевой общественности в декабре прошлого года.

«Мы нашли двоих военнослужащих Второго дивизиона 156 зенитно-ракетного полка СБУ, который дислоцировался в городе Мариуполь, на вооружении которого были ЗРК «Бук», и этот дивизион летом 2014 года, в начале июля убыл в непонятную странную командировку», – рассказал он.

По словам автора расследования, бывшие украинские зенитчики добровольно перешли на сторону ДНР и поведали ему много любопытных фактов.

«Командировка сопровождалась беспрецедентными мерами конспирации и секретности. Туда вообще не брали бойцов-срочников, только офицеров и контрактников. На технике закрашивали бортовые номера. У контрактников отбирали военные билеты и мобильные телефоны. Один из контрактников мобильный телефон все же взял, и его обнаружили офицеры. И они этот телефон расстреляли. Перед строем, из автоматов, два офицера расстреляли это несчастный смартфон!», – вспоминает Прозоров.

Также экс-сотрудник СБУ отметил заметное противоречие. В то время как украинская пропаганда истерически вещала о «российском вторжении», о том, что Москва хочет проложить сухопутный коридор в Крым по Азовскому побережью – с этого стратегического направления сняли единственные подразделения, способные противостоять боевой авиации.

«После того как подразделение вернулось в Мариуполь в августе 2014 года бойцы, с которыми мы разговаривали, общались с этими контрактниками, и те были настолько зашуганы, что ничего о своей командировке не рассказывали. Потом один из контрактников на своей страничке в соцсетях опубликовал фотографию ЗРК «Бук» после пуска, с опаленной вокруг землей. И когда один из наших бойцов начал интересоваться у него, а где это было снято, тот сразу заблокировал его, удалил фотографию, а затем и аккаунт», – рассказал Прозоров.

Экс-офицер убежден, что для установления истины совместной следственной группе по делу МН-17 следовало бы опросить и офицеров дивизиона, отправившегося в ту самую секретную командировку, тем более, что бойцы, с которыми он общался во время работы над фильмом, помнят их всех пофамильно.

Но это западными расследователями, которые чуть ли не с первых дней назвали виноватыми в крушении пассажирского лайнера ополчение Донбасса и Россию, не делается.

Впрочем, надежда на то, что спустя шесть лет расследование будет менее пристрастным остается: напомним, что в декабре минувшего года Нидерланды все-таки обратились к России за помощью в этом резонансном деле.