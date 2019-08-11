Экс-офицер СБУ: Не ждите ни мира, ни ареста Порошенко

11.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Главные ожидания избирателей Владимира Зеленского не будут выполнены – проворовавшиеся и разжигавшие войну представители режима Петра Порошенко останутся на свободе, боевые действия в Донбассе не прекратятся.

Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» заявил экс-офицер СБУ, конфликтолог Владимир Мулык, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конфликта между старой украинской элитой и людьми, пришедшими ей на смену, нет. Потому что старые если и были элитами, то новые таковыми не являются. Они не могут поздороваться рукопожатием, как мы только что, потому что у куклы рука мягкая, и рукопожатие не получится.

И конфликт между ними, соответственно, надо препарировать и посмотреть, что же там на самом деле происходит. Но я боюсь предположить, что всё это – просто большая, красивая постановка», – отметил он.

Также, по мнению Владимира Мулыка, ни одна из политических сил на Украине, кроме простого народа, не хочет достижения мира.

«У нас сейчас, при существующем подходе, очень большие проблемы с замирением. Хотелось бы найти бенефициара замирения, но я вижу только бенефициаров от условной «партии войны».

Украинский мужик, что ли? Потому что результат этой войны ощущается только тогда, когда папа с мамой возвращаются с польской клубники, а сына, украинского патриота, убили. Это ужасно, и чувствуется вдоль и поперёк. И на Западной Украине, и особенно на Черкасщине это чувствуется – свободные казаки, которые там были всю жизнь, «Холодный Яр» и так далее», – резюмировал оратор.