22.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Галичина, Конфликт, нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина
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Экс-офицер СБУ рассказал, как покончить с Бандерой


С «Бандерой» не обязательно бороться, достаточно жителей западных областей Украины разочаровать в своих «героях», наглядно показав, что за «бандеровщиной» ничего не стоит.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил бывший офицер СБУ, конфликтолог Владимир Мулык, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как бороться? Расскажу, когда борьба с бандеровщиной в вышиванках, в песнях – не нужно воевать друг с другом и бороться. Нужно просто поднять документалистику и поговорить с представителем того кластера – львовского или другого галичанского, это же такие же украинцы, как и мы.

И сказать: «Добрый день, давайте поговорим, Бандера герой? – Да». Нашли, что такое героика. «Какие книги написал герой?» Я вам скажу, что ноль, ноль целых, тысячная процента не расскажет про те четыре книги, которые написал Степан Андреевич. Тогда спросить, какие основные тезисы в этих книгах? А потом, как они были реализованы, кем и когда? И окажется, что никто ничего никогда не сделал», – заявил Мулык.

«Точно так же Степан Андреевич Бандера с друзьями работали, как работают «слуги народа» с сегодняшней цифровизацией. Это мерчендайзинг, это расстановка товара по полочкам. А вся идея псевдоукраинская, псевдонациональная, пусть там триста вышиванок будет…


Там же нет специалистов права, там же нет заслуженных учителей – когда мы видели, как заслуженных учителей Украины, людям по 60 лет… они выгоняли через коридоры позора, что это означает? А то, что мы заменили профи во всех абсолютно украинских отраслях на людей, которые мерчендайзеры. И именно им сегодня объявляется идеологическая война», – добавил эксперт.

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