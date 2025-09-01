Экс-офицер США показал неэффективность санкций против РФ на примере немецких турбин

Россия спокойно относится к очередным пакетам санкций Запада.

Об этом в эфире The Duran заявил экс-офицер американской армии Станислав Крапивник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


«Санкции привели к тому, что деньги, которые уходили из России, перестали уходить. Этот путь был перекрыт, деньги остаются в России и вкладываются в российскую экономику гораздо больше, чем раньше».

Крапивник привел пример замещения турбин из Германии.

«Есть, например, немецкие компании, которые производят газотурбинные двигатели, Россия тоже производит газотурбинные двигатели. И главное отличие между российскими и немецкими газотурбинными двигателями в том, что немецкие двигатели более эффективны. Они тише, они эффективнее, но постоянно ломаются, потому что основная прибыль от этих двигателей – обслуживание и постоянный ремонт… Российские двигатели более грубые, они громче, они менее эффективны, но они могут работать годами без какого-либо обслуживания, и это экономит деньги», – заявил Крапивник.

