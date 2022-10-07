Экс-омбудсмен: В плену у русских 8 тысяч украинских военных

Новости Украины

Выдворенная со скандалом с поста омбудсмена Украины Людмила Денисова обвинила офис президента Украины и лично его главу Андрея Ермака в организации её увольнения из-за страха, что после обмена «азовцев» украинским властям придется отвечать на неудобные вопросы

Об этом она заявила российским пранкерам «Вовану» и «Лексусу», которые провели с ней беседу от лица экс-посла США в России, бывшего советника президента Штатов по нацбезопасности Майкла Макфола, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последней точкой в решении о моём увольнении было то, что РФ меня заявила на обмен по «Азову». И в этот раз, когда «азовцев» забрали с «Азовстали», то высшие чины РФ заявили, что хотят, чтобы Денисова занималась обменом. Но для Ермака это было неприемлемо. Поэтому, как только с РФ пришли документы об этом, было принято решение, что меня уволить», –сказала Денисова.

«Это крейзи! Получается, что офис президента посчитал, что их политические амбиции важнее, чем жизни ваших солдат?» – воскликнул «Макфол».

По словам его собеседницы, ей именно так и показалось.

«Ведь те переговорщики вышли на меня, и мы уже с ГУР согласовали схему, кого и за кем мы берём. Что это 74 раненых, потом 81 женщина, потом 33 доктора, потом 160 тел, потом дальше и дальше. И РФ говорила, что за две недели мы это всё сделаем. Но почему-то [случилось] так, что где-то чьи-то рейтинги, кто-то что-то померил и решил, что я делаю какой-то политический проект. А я просто хотела, чтобы быстрее Россия убралась с нашей территории, и всех наших ребят, которых там сейчас 8 тысяч! Восемь тысяч военных в плену и полторы тысячи гражданских! Никто эти данные не говорит, и я их не говорю. Я говорю их вам для того, чтобы вы просто понимали, какая сегодня здесь ситуация с военнопленными», – сказала бывшая чиновница.

Она объяснила, что было ощущение, что когда вернут много «азовцев», начнётся множество вопросов к власти.

«Почему случился Херсон? Если бы не сдали Херсон, не было бы Мариуполя в таком состоянии. Почему разминировали Чонгар? У нас очень много вопросов, а у «азовцев» – ещё больше, потому что они положили там жизни. И когда вдруг ускорился этот процесс с передачей, возвращением, обменом, наверное, наша власть была ещё к этому не готова», – объяснила экс-омбудсмен.

Также она выразила уверенность, что добро на публикации в украинских СМИ материалов, где наконец на Украине признали, что Денисова распространяла дичайшие фейки, отдавал лично Ермак. Она назвала данные обличающие публикации «ерундой», поскольку как омбудсмен не обязана доказывать правдивость своей информации.

«Есть у нас такая «Украинская правда, она теперь называется «ермаковская правда». Раньше было известное и правдивое информагентство. Мне как друзья рассказали: «Люда, ты не читай». Потому что это невозможно читать Журналист должен понимать – он больше журналист или он больше гражданин? И если он гражданин, то он не может писать такую ерунду и говорить, что я что-то выгадала или что-то придумала! И вообще, уполномоченный, он же не проводит следствие», – возмутилась Денисова.