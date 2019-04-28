Экс-подельник Порошенко рассказал, как он избежит уголовного преследования

28.04.2019, Киев, Владимир Гладков

После смены власти на Украине у правоохранительных органов может возникнуть множество вопросов к Петру Порошенко относительно масштабных коррупционных схем, которые он тайно проворачивал со своими политическими оппонентами, прикрываясь лозунгами о «Армия, язык, вера».

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил один из подстрекателей Евромайдана депутат Сергей Лещенко, незадолго до проигрыша Порошенко открыто перешедший на сторону Владимира Зеленского, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Что может поделать президент Порошенко (с инициативами Москвы – прим. ред.), когда он играет в двойную игру? Когда включают камеры, то он рассказывает, какой он патриот, за Украину, «вера-мова-армия».

А когда камеры выключают, заходит Медведчук, и они делят между собой рынки дизельного топлива, газа, телеканалов. потом заходит Ахметов, и они делят тепловую генерацию, солнечную энергетику, и так далее. Он всю жизнь играл двойную игру, и сейчас общество дало ему оценку. Сейчас он может только признаться, что он лжец, и всё», – сказал он.

Лещенко полагает, что Порошенко стремится остаться в политике для того, чтобы избежать расследования своих преступлений.

«Для того, чтобы избежать неприятных разговоров со следователями, Порошенко останется в политике, чтобы на любые дальнейшие расследования его деятельности говорить, что это политические преследования, «Меня преследуют за то, что я большой патриот, принёс язык, построил армию, веру насадил». Вместо того, чтобы отвечать на эти вопросы, он будет прикрываться политикой. Хотя он может рассказать о своих партнёрах Свинарчуках и Кононенко, о схемах Крючкова, схемах «Центрэнерго» и схемах с Медведчуком. На это он должен отвечать на допросах», – резюмировал депутат, изначально избранный в Раду по спискам Блока Порошенко.