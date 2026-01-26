Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вместо обещанного Зе-офисом захвата Крыма, Украина получила провалы по всем фронтам.

Об этом в эфире видеоблога «Сейчас» заявил экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, избранный в парламент от партии «Слуга народа», но позже побивший горшки со своими Зе-подельниками.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Чем меньше обеспечиваются ВСУ, тем больше возможности у врага убивать наших с вами защитников и дальше захватывать нашу территорию, а, возможно и прийти к кому-то домой, поэтому героические рты офиса президента, которые должны были пить кофе в Крыму, сидят сегодня в офисе президента. Кофе, не знаю, пьют или нет. Может, немного остыли, ничего страшного, переживут», – сказал экс-спикер.

При этом он жалуется, что на фронте ситуация для Украины не улучшается.