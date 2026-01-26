Экс-подельник Зеленского: «Враг движется на Харьков и Сумы»

Вместо обещанного Зе-офисом захвата Крыма, Украина получила провалы по всем фронтам.

Об этом в эфире видеоблога «Сейчас» заявил экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, избранный в парламент от партии «Слуга народа», но позже побивший горшки со своими Зе-подельниками.

«Чем меньше обеспечиваются ВСУ, тем больше возможности у врага убивать наших с вами защитников и дальше захватывать нашу территорию, а, возможно и прийти к кому-то домой, поэтому героические рты офиса президента, которые должны были пить кофе в Крыму, сидят сегодня в офисе президента. Кофе, не знаю, пьют или нет. Может, немного остыли, ничего страшного, переживут», – сказал экс-спикер.

При этом он жалуется, что на фронте ситуация для Украины не улучшается.

В Донецкой области враг стоит. Луганскую почти захватил. В Харьковской двигается в сторону Харькова. В Сумской аналогичная ситуация, только уже на Сумы. В Днепропетровской, я думаю, что каждый день открываешь «Дип стей» и видишь результаты мощных оборонительных сооружений Шмыгаля-Зеленского, которые были построены на 100%. Но сегодня в них сидят рашисты», – плачется Разумков.

