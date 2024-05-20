Экс-подполковник СБУ допустил британо-украинский след в гибели Раиси

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До 2022 года Иран и Украина тесно сотрудничали, и нельзя утверждать, что СБУ или ГУР не внедряли своих агентов в Тегеран или не вербовали иранских представителей

Об этом в эфире радио «КП» заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После 2014 года западные спецслужбы чувствовали себя на Украине очень комфортно. Я был свидетелем, когда в 2016 году британская разведка Ми-6 осуществляла вербовку высокопоставленного чиновника из арабских стран. Я не знаю, из какой страны, но СБУ обеспечивала эту вербовку – и наружное наблюдение предоставляла, и три кольца охраны, чтобы никто не помешал вербовке. То есть на территории Украины британская разведка вербовала арабского высокопоставленного чиновника, а СБУ в этом помогала. Где гарантия, что такое же они не могли сделать и в отношении иранского чиновника? До 2022 года представители Ирана реально тесно сотрудничали с Украиной. Например, запорожский завод «Мотор Сич» очень активно работал по иранскому направлению. И как украинские специалисты работали в Иране, так и иранские прилетали на Украину, чтобы получить какие-то необходимые компетенции. Вы можете утверждать, что СБУ или ГУР не внедряли туда своих агентов или не вербовали иранских представителей? Я уверен, что как раз-таки так было», – сказал Прозоров.

«Кстати, «Мотор Сич» – это как раз предприятие, которое специализируется на вертолётных двигателях и на их обслуживании после производства. То есть – вот вам вполне устойчивая версия. Не скажу, что она правдива, но почему нет?», – добавил бывший СБУшник.