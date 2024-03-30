Экс-подполковник СБУ: Теракт в «Крокусе» больше похож на спецоперацию

Одной из деталей, указывающих на украинский след не в пользу исламского фундаментализма является то, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» вели себя не как террористы, а как спецназ, выполняющий операцию «налёт».

Об этом на организованной изданием «Украина.ру» пресс-конференции в Москве заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается украинского следа. Ещё в 2014 году, когда началась «АТО», украинская сторона массово формировала печально известные добробаты, и уже тогда в их составе были формирования из числа представителей исламских религиозных движений. Это и батальон имени шейха Мансура, и батальон имени Джохара Дудаева, и батальон «Аскер» из представителей тюркских народов, это был батальон из крымских татар – все эти подразделения курировались СБУ и ГУР, кто-то работал с ССО. И естественно тесные связи исламских каких-то движений с украинскими спецслужбами были налицо уже тогда, в 2014 году», – сказал Прозоров.

Он также поделился историей становления Украины как террористического государства.

«В связи с тем, что как раз январь-февраль 2015 года Украина понесла колоссальные потери, была практически разгромлена, это было Дебальцево, это был Донецкий аэропорт, это Бахмутская трасса. Власти Украины поняли, что военным путём сломить республики Донбасса не получится. И в апреле 2015 года на одном из совещаний объединённого разведывательного комитета при президенте Украины было принято – оно есть на бумаге, с красивыми реквизитами, под грифом совершенно секретно – развернуть против республик Донбасса, Крыма и в целом РФ неограниченную диверсионно-разведывательную и информационно-психологическую войну. С этой целью предписывалось всем спецслужбам Украины создать оперативно-боевые ДРГ, которые должны выполнять акции прямого террора, с разворачиванием «партизанского движения» и так далее. Они должны маскировать свою деятельность под криминальные разборки, под деятельность российских спецслужб. И подготовку этих диверсионно-разведывательных оперативно-боевых групп – террористических групп, возлагали на западных кураторов Украины. Этот документ существует», – рассказал экс-СБУшник.

Он напомнил, что именно с 2015 года началась волна терактов.

«Сначала это были ДНР-ЛНР, потом в августе 2016 года была попытка диверсионно-террористической операции в Крыму, когда участвовал тогда ещё рядовой сотрудник Кирилл Буданов, когда пытались совершить диверсию в Армянске. И после этого Украина стала делать ставку в целом на проведение таких диверсионно-террористических акций по всей территории России. Это началось задолго до СВО. Поэтому я абсолютно уверен, что и «Крокус Сити Холл» – это украинский след», – подчеркнул Прозоров.

Касаясь самого теракта, он указал на важную деталь в самом его проведении.

«Плюс что меня ещё подталкивает на эту мысль. Если вы обратите внимание на действия террористов в «Крокусе», то профессионал вам чётко скажет: это больше похоже на спецоперацию «налёт», как она называется в подразделениях спецназа. Атака, нанесение максимального урона и уход.

Это не похоже на теракт, тем более на теракт, который совершают исламские фундаменталисты, для которых высшая цель – погибнуть в борьбе с неверными. Убеждённые сторонники ИГИЛ [запрещён в РФ] максимально бы постарались убить всех, кого смогли, а потом погибли бы в боях со спецназом, даже подорвав себя. Тогда бы я не сомневался, что это ИГИЛ. А в данном случае – это диверсионная операция «налёт». Прибежали, убили как можно больше людей и начали отходить. Это действия спецназа, а не террористов. Ну и то, куда они отходили, снимает все вопросы о причастности Украины», – заключил бывший подполковник СБУ.