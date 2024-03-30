Экс-подполковник СБУ: «Террористы из «Крокуса» расскажут всё, что знают, и даже больше»

Российские спецслужбы достаточно профессиональны, чтобы достать всю необходимую информацию даже из таких «биодронов», как задержанные исполнители теракта в «Крокус Сити Холле».

Об этом на организованной изданием «Украина.ру» пресс-конференции в Москве заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бесконечная благодарность бойцам спецподразделений и оперативным сотрудникам, которые взяли этих нелюдей живыми. Особенно на фоне той эмоциональной накачки, когда бойцы и оперативники знают уже, что произошло в «Крокусе», очень сложно было удержаться, я просто не представляю, как они смогли удержаться и не застрелить их там на месте. То, что взяли живыми – это огромная удача, огромный профессиональный успех, потому что я не сомневаюсь, что наши спецслужбы просто вытрясут из них всё», – сказал Прозоров.

Модератор конференции, главред «Украина.ру» Искандер Хисамов выразил сомнения, насколько полезны могут оказаться показания задержанных террористов.

«Технологически – это новая вещь. Вот, они это сделали, ушли, а теперь эти таджики, их называют «биодронами» – довольно точное слово, значит, от них, может быть, ничего и не добьёшься. Криптовалюта, связи через соцсети и так далее. Возможно ли сейчас вообще так полностью доказать на пальцах причастность Украины, или это новый технологический уровень, на котором эти вещи доказывать очень трудно?» – спросил Хисамов.

Однако Прозоров заверил, что российские спецслужбы знают, что делают.

«Я уверен, что они скажут всё, что знают, и даже больше, чем знают. На самом деле, российские спецслужбы и правоохранительные органы имеют колоссальный опыт работы по противодействию именно исламскому фундаментализму. Поэтому я не сомневаюсь, что всё, что эти террористы знают, они скажут», – ответил бывший СБУшник.

Он добавил, что может ещё много чего вскрыться неприятного не только для Украины.

«Ещё интересный момент – насколько я знаю, турецкая сторона согласилась оказать содействие российским спецслужбам в расследовании этого теракта. И вот тогда здесь может всплыть масса интересных вопросов, с кем они встречались в Турции, кто с ними контактировал, кто оплачивал гостиницы и так далее. И я думаю, что суета западных медийщиков, представителей западных государственных структур в том, чтобы отвести след от Украины, демонстрирует то, что они боятся, что всплывёт правда и, возможно, там будет чётко виден след именно Запада, а не только Украины», – заключил Прозоров.