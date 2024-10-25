Экс-подполковник СБУ: ВСУ не заканчиваются, но стремительно теряют в качестве

Максим Столяров.  
25.10.2024 18:23
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если ВС РФ сохраняют обстрелянный, высокопрофессиональный костяк в каждой части, то подразделения ВСУ разбиваются наголову, и опытные обстрелянные солдаты заменяются «бусифицированными» новичками.

Об этом на канале «PolitWera» заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если ВС РФ сохраняют обстрелянный, высокопрофессиональный костяк в каждой части, то подразделения ВСУ разбиваются...

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«Я сомневаюсь, что у них так прям плохо с личным составом, на Украине ещё мобилизационного резерва ой-ой-ой сколько. Если посмотреть камеры наружного наблюдения в Киеве, во Львове, в Одессе – там полно мужчин призывного возраста.

Поэтому, мне кажется, это перебор, возможно, они разыгрывают этот перегиб ТЦКшников, которым просто ставят план, и они выполняют его таким тупым способом, привлекая к себе ажиотажное внимание. Я не верю, что на Украине заканчиваются люди, там много людей. Хотя, конечно, потери колоссальные.

Тут другое, на фоне этой истерии в украинском обществе, меня лично радует, что резко выросло количество самовольно оставивших части, тех, кто бежит с фронта, кто бежит с воинских частей – вот это плюс. Они гребут людей, а до фронта эти люди не доходят. Вот в это я верю и очень этому радуюсь», – сказал Прозоров.

Он отметил ещё одну позитивную тенденцию.

«Очень важный фактор – то, что наша действующая армия сохраняет обстрелянный, высокопрофессиональный костяк в каждой части, не просто дополняет какими-то новыми. А там (в ВСУ), когда части разбиваются наголову, то они, кроме мобилизованных, теряют профессионалов, которые воевали с 2014 или хотя бы с 2022 года.

Вот это их большая проблема. А заменить их уже некем. Вот это приведёт их к краху. У них может быть ещё миллион человек под ружьём, но это будут необстрелянные, плохо экипированные и неопытные бойцы», – добавил бывший СБУшник.

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