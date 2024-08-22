Экс-полковник Генштаба ВСУ: Будем держать Курскую область, пока не свергнут Путина

Тарас Стрельцов.  
22.08.2024 17:43
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Курск, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Задача военных ВСУ, ворвавшихся в Курскую область, максимально долго удерживать захваченные территории, пока в России расшатывается внутриполитическая ситуация, в связи с этими событиями.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил бывший полковник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, военный эксперт Олег Жданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Задача военных ВСУ, ворвавшихся в Курскую область, максимально долго удерживать захваченные территории, пока в...

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«Мы в Курской области сделали ассиметричный шаг, который больше влияет политически на ситуацию внутри России. Мы расшатываем внутриполитическую ситуацию в РФ. И здесь я ожидаю именно политические последствия этой операции.

Задача военных в удержании той территории, которую мы берём под контрольэто военное задание этой операции. А политическое задание – как будут относиться к Путину элиты, что они будут применять в отношении его в той ситуации, в которой они оказались», – трепался Жданов.

Ведущая уточнила, не военный переворот ли имеет в виду эксперт на фоне этих событий.

«Вполне вероятно. Тем более, генералитет на сегодняшний день не просто обижен со стороны Путина, Путин пытается его максимально ослабить этими арестами, уголовными делами. Они там все воруют, а почему-то не хватают другие министерства, а все хватают только генералитет…

Это может произойти, когда бизнес, большой капитал РФ, олигархи – найдут общий язык с генералами. Как только они договорятся, на следующий день будет переворот», – уверял укро-полковник.

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