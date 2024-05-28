Экс-полковник Генштаба ВСУ: Удержание Часов Яра – важнее Волчанска

Тарас Стрельцов.  
28.05.2024 17:43
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если русские возьмут Часов Яр, то угроза нависнет над всей подконтрольной Киеву территорией ДНР.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил бывший полковник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, военный эксперт Олег Жданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если русские возьмут Часов Яр, то угроза нависнет над всей подконтрольной Киеву территорией ДНР....

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«Часов Яр важнее, чем Волчанск, потому что всё-таки Харьковское направление – больше отвлекающее направление. Даже уже западные партнёры из Института изучения войны и другие аналитики, которые писали, что это буферная зона, подготовка плацдарма для похода на Харьков – а они даже не соединили два плацдарма. Они держат нас в напряжении, не давая снять оттуда войска и перебросить их на Восточное направление.

А Часов Яр – это ключ к последней самой большой жилой агломерации Донбасса, это Краматорск-Славянск. И в отличие от того же Бахмута, Часов Яр имеет оперативное значение», – рассуждал Жданов.

По его словам, сдача Часова Яра ставит под угрозу удержание территорий бывшей Донецкой области в административных границах.

«Краматорск-Славянск – может посыпаться… и Северск, и Лиман. Потому и количество их такое. Сегодня они считают, что самое слабое место – это южный фланг Краматорского оперативного направления, и поэтому Клещеевка, поэтому Ивановка. Они пытаются вдоль трассы на Константиновку прорваться и зайти в город с юга», – переживал эксперт.

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