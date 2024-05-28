Экс-полковник Генштаба ВСУ: Удержание Часов Яра – важнее Волчанска

Если русские возьмут Часов Яр, то угроза нависнет над всей подконтрольной Киеву территорией ДНР.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил бывший полковник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, военный эксперт Олег Жданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Часов Яр важнее, чем Волчанск, потому что всё-таки Харьковское направление – больше отвлекающее направление. Даже уже западные партнёры из Института изучения войны и другие аналитики, которые писали, что это буферная зона, подготовка плацдарма для похода на Харьков – а они даже не соединили два плацдарма. Они держат нас в напряжении, не давая снять оттуда войска и перебросить их на Восточное направление.

А Часов Яр – это ключ к последней самой большой жилой агломерации Донбасса, это Краматорск-Славянск. И в отличие от того же Бахмута, Часов Яр имеет оперативное значение», – рассуждал Жданов.