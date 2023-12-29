Экс-полковник СБУ объяснил, почему русские не спешат с Авдеевкой

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Украинская пропаганда трубит о каких-то сроках взятия Авдеевки, которые русские якобы ставят и не могут добиться, однако командование РФ не спешит, поскольку в процессе окружения города утилизируются резервы ВСУ и решаются задачи масштаба всей линии фронта.

Об этом в эфире «Студии Руслана Бизяева» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что дорога, снабжающая авдеевский гарнизон, уже простреливается, а это значит, что части ВСУ несут потери, и далеко не всё доезжает до адресата. Однако главное заключается в другом.

«Они бьют сначала Бердичи – Степовое, потом там остановились, они расширяют клешню. Они сейчас не на юг идут и север, а на запад, для того, чтобы мы всё больше и больше перебрасывали туда резервы. Мы их снимаем с линии боевого соприкосновения. Они проводят такую стратегию, тактику, я её называю «качели». Ударили на Купянск – не получается, остановились. Ищут слабые места. Они по линии боевого соприкосновения создают напряжение, и где это напряжение в позиционной войне рухнет – прорыв, обрушение фронта. Поэтому они не спешат. Опять же мифологемы нашего моноэфира о том, что у них план к 1 января решить задачу, я даже не хочу это комментировать. У них всё идёт в плановом порядке, они не спешат. Здесь они будут: там ударили – отошли, там ударили – отошли. Ищут слабые места», – объяснил Стариков.

При этом он призвал учитывать, что нынешние ВСУшники – уже не тот контингент, который будет сражаться до последнего патрона.

«С учётом того, что мобилизационный контингент сейчас обладает недостаточно высокими морально-боевыми качествами, потому что это не добровольцы, а людей забирают насильно. Выполнять задачи они будут, но при определённых условиях они воевать до своей гибели не будут», – отметил эксперт.