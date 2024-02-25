Экс-полковник СБУ прогнозирует новое обрушение фронта

Практика показывает, что, если российским войскам удаётся закрепиться на окраинах, то этот населённый пункт однозначно будет взят. Комментарии о «мясных штурмах», скорее, свидетельствуют о панических настроениях внутри Украины.

Об этом на канале «Politeka» рассказал военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Фронт стоит. Что противник начал делать? Он начал сосредотачивать свои группировки на шести направлениях – Купянск, Северск, Лиман, Бахмут, Угледар, Авдеевка и Ореховское, Токмакское направление. И эти группировки из тактических переросли в оперативные. Оперативные – это уровень армии 50-70 тысяч. Они проводят стратегию «качелей» – там ударят, отошли, там ударят, не подошли. Отдельные наши комментаторы начинают рассказывать, что «мясные штурмы, мы всех убили, никого нету, а они лезут и лезут». Пожалуйста, не слушайте – это больше связано с паническими настроениями. Это идёт недооценка противника, она нам ещё боком вылезет, кстати, уже вылезает», – сказал полковник.

Он отметил, что русские ведут постоянную ротацию, обучая свежие силы, тогда как украинские подразделения разделились на тех, кто умеет воевать, но смертельно устал, и на необстрелянных новичков. И те, и другие – потенциальный источник больших потерь.

«Противник ищет слабые места и проводит ротацию своих боевых подразделений. Набирает добровольцев, а потом на третью линию, на вторую, на первую и назад – ротирует, ротирует, таким способом обучает личный состав. А у нас на линии все, кто зашёл в начале войны, остальные приходят, а их никто не увольняет. Этот человек теряет чувство самосохранения, а это значит потери очень высокие, как и те, кто придут молодые на их место», – рассказал Стариков.

Теперь, после взятия Авдеевки, русские продолжают продавливать слабые места.

«Часовярское направление, Ореховское направление. Заметьте, как только они зашли на околицы, захватили первые дома, укрепились – всё, они город или населённый пункт возьмут. Это уже с учётом дронов, которыми мы воевать хорошо научились, но как только закрепились не в открытом поле, а в населённом пункте – они это дальше возьмут. Они нашли тот «порох», как говорил Залужный, это ФАБы – один из элементов победы, и второе – раз закрепились, тактика ведения войскового боя. Значит, они дальше пойдут. В итоге они будут дальше давить. Ждать, когда у нас наступят определённые проблемы на тактическом театре военных действий, которые перейдут в оперативно-тактические. Потом в оперативное – и обрушение фронта. Это не я говорю, а военная история времён Первой мировой войны», – беспокоится укро-эксперт.