Экс-полковник СБУ: Удары дронов по российским НПЗ – это ненадолго

Русские активно работают над совершенствованием ПВО, и скоро эффективность дроновых ударов на стратегическую глубину РФ сократится до минимума.

Об этом на канале «PolitБюро» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никто не думал, что с помощью этого НПЗ будут уничтожаться. Что они делают? Они сейчас обкладывают сеткой рабицей, и всё, реально обложить, и уже дроны ничего не сделают . То есть «копеечный» дрон может уничтожить на миллиарды долларов, копеечная сетка рабица может сдержать дрон, который летит на более 1000 км, он дорогой – 200-400 тысяч долларов , и задачу свою не выполнит», – сказал Стариков.

Он добавил также, что русские начали работать над созданием «ПВО страны».

«Было «ПВО округов», поэтому мы в эти дырки между округами и пролетаем. Если создадут «ПВО страны», то будет полностью закрыто, и такого способа поражения объектов на стратегическую глубину уже будет очень ограниченное количество.

Кстати, как и по морским дронам. Сначала каждый морской дрон достигал цели, а сейчас уже 10%. А если ещё дальше будет, то, думаю, будет намного меньше. Поэтому на меч всегда есть щит, он медленно делается, но всегда найдут способ защититься от меча», – объяснил эксперт.