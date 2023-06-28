Экс-полковник СБУ: Украина зря надеется на чудо-оружие

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Справиться с Россией Украине не помогут ни американские F-16, ни немецкие «Леопарды», ни турецкие «Байрактары», ни какое-либо другое оружие.

Российская армия уже показала, что устойчива в обороне, за которой обязательно последует контрнаступление, только уже в исполнении ВС РФ. И Одесса, и Харьков снова вернутся в лоно России, а Запад получит колоссальные имиджевые потери.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» заявил бывший полковник СБУ Василий Прозоров, перешедший на сторону России.

ПН: Уже полмесяца идут атаки ВСУ на различных направлениях. Многие называют это тем самым наступлением. Можно ли согласиться, что оно развернулось или это все еще подготовительный этап?

В.П: Да, конечно. Судя по накалу боев в Запорожской области и на юге Донецкой. Сотни единиц техники, тысячи бойцов, а главное – общая протяженность зоны боев и длительность – это трудно назвать подготовительным этапом или разведкой боем. Ну и можно добавить, что российские войска фиксируют втягивание в боевые действия уже половины бригад, которые подготовили ВСУ для наступления.

ПН: Подрыв плотины Каховской ГЭС – кому это выгодно? Смогут ли теперь ВСУ облегчить себе наступление на Херсонском направлении или перейти высохшее Каховское водохранилище?

В.П: Я думаю, в первую очередь подрыв плотины Каховской ГЭС – это акция, направленная на достижение результата в информационном пространстве, очередной раз представить РФ в образе «исчадия ада». Не зря 22 июня 2023 Парламентская ассамблея Совета Европы признала нашу страну виновной «в военном преступлении – преступлении экоцида, которое произошло в результате подрыва Каховской ГЭС».

Кроме того, подрыв плотины и разрушение оборонительных позиций по левому берегу Днепра ниже Каховской ГЭС создало серьезные проблемы для ВС РФ, которые вынуждены формировать новую оборону. Для этого нужно выделять инженерные подразделения, снова тратить значительные силы и средства. И соответственно – держать там группировку войск, которые так нужны на Запорожском фронте.

Что касается переправы через бывшее Каховское водохранилище – не думаю, что это простая задача. Ведь на месте водохранилища останется собственно русло Днепра и огромное открытое пространство с многочисленными донными отложениями, болотом, песком. Даже сухая жаркая погода не сможет за месяц полностью высушить весь ил, а лишь создаст на его поверхности корку. под которой будет все та же грязь.

И добавьте к этому отсутствие прикрытия для групп, которые будут планировать переправу, ведь раньше они могли скрытно подходить к урезу воды.

ПН: Если считать, что наступление началось, то как оценивать его ход, помогает ли Украине западная техника, ведь преподносили передачу танков как некое чудо-оружие?

В.П: Да не бывает чудо-оружия. Вспомните, сколько раз уже Киев лелеял мечту о чудо-оружии, которое просто возьмет и одним махом разгромит Россию. Были Джавелины, были Байрактары, были Хаймарсы, были Леопарды и Пэтриоты. Но все вышеперечисленные образцы не сыграли какую-то весомую роль в сражениях.

Да, на каких-то этапах и на каких-то участках они помогли ВСУ добиться результатов. Но не таких значительных, чтобы говорить, что они решают судьбу войны. Так что – не супероружие решает, а люди, которые им пользуются. Ну и последние события показывают, что хваленое чудо оружие так же горит и уничтожается, как и все другое.

ПН: Стоит ли ждать, что американские истребители смогут изменить ход конфликта? Когда их могут передать, в каком количестве?

В.П: Теперь вот они сидят и надеются на F-16. Еще раз скажу – не бывает чудо-оружия. И не смогут даже несколько десятков самолетов изменить ситуацию на фронте. Даже прикрыть Киев не смогут, потому что это не перехватчики, а фронтовые самолеты.

В свою очередь наш передний край неплохо прикрыт нашими ПВО. И если появятся такие «птички» на поле боя, то будут и они падать. А первый же сбитый F-16 нанесет серьезный удар по американскому военному авиапрому, как случилось с другими предприятиями американского ВПК после удара по комплексу Пэтриот.

За океаном это понимают, поэтому будут максимально тянуть с передачей своих самолетов, в лучшем случае – постараются подсунуть европейские машины, типа Торнадо, Миражей или шведских Гриппенов. В этом случае имиджевые потери будут нести европейские производители.

ПН: Известно ли вам, какие сейчас настроения в СБУ и среди украинских военных? Публиковалась информация, что многие подразделения отказываются вступать в бой, видя большие потери?

В.П: Разные настроения. Массовая пропаганда рассказывает про успехи на фронте, про разгром русских войск в Запорожской области. И что потерь почти нет. А с другой стороны – массовая раздача повесток как-то не укладывается в эту картинку. Причем, если раньше хотя бы Киев старались не подвергать массовым облавам со стороны военкомов, то теперь это происходит и в столице Украины. И вот все это приводит людей в уныние. Особенно тех, кто еще способен критически мыслить.

ПН: Продолжают ли функционировать неформальные тюрьмы СБУ, почему на их существование закрывают глаза «западные демократии»?

В.П: Я не вижу смысла сейчас в таких тюрьмах, ведь реалии украинской жизни таковы, что сейчас можно бросить человека в тюрьму на законных основаниях. Достаточно просто обвинить его в чем угодно от работы на российскую разведку до сьемок прилетов городах. И все, человек будет сидеть в СИЗО, где с ним никто церемониться не будет.

Ну а международные организации традиционно ничего не увидят, так как преследованию подвергаются всего лишь «пророссийские элементы», которых Запад не считает за людей.

ПН: Каковы ваши прогнозы по ходу СВО – будет ли отбито украинское наступление и пойдет ли российская армия в свое контрнаступление по итогам?

В.П: Конечно. Уже сейчас можно осторожно говорить, что наши войска грамотно и эффективно обороняются. Противник несет потери и вряд ли у него хватит сил на вторую попытку. Ну а насчет нашего наступления – оно будет. Не знаю, когда, но обязательно будет. И мы освободим и Одессу, и Харьков.