Экс-полковник СБУ: Зеленского завалят и поставят Залужного

Максим Столяров.  
25.10.2024 19:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 384
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Украина


Вокруг отправленного послом в Британию экс-главкома ВСУ Валерия Залужного в последнее время активно создаётся бэкграунд «адекватного переговорщика».

Об этом на канале «PolitWera» заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вокруг отправленного послом в Британию экс-главкома ВСУ Валерия Залужного в последнее время активно создаётся...

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Ведущая отметила, что другие гости её канала, бывшие сотрудники западных разведок Ларри Джонсон и Жак Бод, в один голос говорят, что «Зеленского должны убрать».

«Я согласен. Он очень много знает. Представляете, если он попадёт в руки нашей разведке? Очень хотелось бы. Поэтому, конечно, скорее всего, они его будут убирать, преследуя две цели.

Во-первых, утечку информации пресечь, а во-вторых, на мёртвого президента Украины можно повесить всех собак, обвинить его во всех военных преступлениях и сказать: русские, это виноват он, но вот он погиб, и давайте с чистого листа.

А подать его населению Украины как геройского президента, который погиб от руки проклятой Москвы», – прокомментировал Прозоров.

Он добавил, что неслучайно сейчас столько движения началось вокруг Залужного.

«Это какие-то игры. Касаясь конкретно Залужного, я вижу в этом то, что мы говорил, что Зеленского завалят и повесят на него все грехи, а вот Залужный – «хороший», который не хотел кровопролития, «адекватный», он может вести переговоры, садитесь, русские, за стол. А во всём виноват Зеленский и его приспешники.

Думаю, формируют Залужному позитивный бэкграунд в глазах общества – даже в глазах российского общества. Смотрите, оказывается, Залужный не дурак. Капелька по капельке создадут из него имидж голубя мира.

Потом Зеленский резко погибнет «в результате нападения русских диверсантов» или «очередная «Герань» прилетит», поскользнётся на банановой кожуре и упадёт на свой ножик 19 раз. И заменит его Залужный», – предположил бывший СБУшник.

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