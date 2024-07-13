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Даже украинское руководство начинает осознавать, что победить Росси не получится, и расчленение бывшей советской республики можно остановить, только склонив Москву к новому договору.

Об этом в эфире интернет-канала «Neutrality Studies» заявил экс-помощник министра обороны США, бывший посол США в Саудовской Аравии Чес Фримен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очевидно, что все [политики] в Европе, за исключением самих украинцев, венгров, словаков, рады видеть, как украинцы гибнут на поле боя, чтобы ослабить и изолировать Россию. Но у Украины есть проблема – в стране не осталось украинцев, которые могли бы умереть на поле боя. И я думаю, что мистер Зеленский начинает осознавать это, меняя свою позицию», – сказал Фримен.

«Несколько раз он проводил так называемые «мирные конференции», которые на самом деле были митингами в поддержку войны. Русских не приглашали. Теперь он говорит, что русские должны быть там. Он признаёт, что единственным выходом из сложившейся ситуации, исключающим дальнейшее расчленение, и возможное уничтожение Украины, является соглашение с Москвой», – добавил дипломат.