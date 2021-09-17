Экс-посланник Трампа на Балканах: «Мы хотели примирить Сербию и Косово, но Байден свел наши достижения к нулю»

17.09.2021 18:39 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Посланник бывшего президента США Дональда Трампа по диалогу между Белградом и Приштиной Ричард Гренелл сделал запись в твиттере и записал обращение в ютубе по поводу политики Байдена на Балканах.

Гренелл отметил, что Байден свел на нет все, чего удалось достичь на Балканах благодаря Вашингтонским соглашениям, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гренелл написал в твиттере, что большой провал команды нынешнего президента Джозефа Байдена на Балканах состоит в том, что она пренебрегла результатами, достигнутыми администрацией Трампа в этом регионе.

Также бывший президентский посланник записал видеообращение, опубликовав его на ютуб-канале Американского центра права и правосудия, старшим советником которого он является, и напомнил, что Дональд Трамп привел в Овальный кабинет Белого дома представителей Белграда и Приштины в сентябре 2020 года, где те впервые в истории их взаимоотношений подписали Вашингтонское экономическое соглашение.

По мнению Гренелла, администрация Байдена упустила возможность установить мир на Балканах, предоставленную им Трампом.

Экс-посланник напомнил, что в соглашении существовал годичный мораторий на деятельность Приштины по вступлению в международные организации и на кампанию Сербии по отзыву признаний Косово различными странами.

Также в нем был прописано обязательство возобновить переговоры через год. Гренелл напомнил, что срок действия Вашингтонских соглашений истек в сентябре текущего года, и в том, что переговоры между Косово и Сербией не возобновились, обвинил администрацию нынешнего президента Джозефа Байдена.

Гренелл добавил, что нынешняя администрация США даже не пыталась продлить «тот момент соглашения, когда стороны договорились, что они попытаются найти общую основу для продвижения вперед».