Экс-послы США бросились пытаться замять скандал с пленками Порошенко-Байдена

06.06.2020, Киев, Игорь Петров

Скандал вокруг записей разговоров экс-президента Петра Порошенко, который унизительно получал указания от бывшего вице-президента США Джо Байдена, – якобы, запущен с подачи Кремля и не должен иметь последствий в виде уголовного расследования.

Об этом в ходе организованной партией Арсения Яценюка онлайн дискуссии заявил экс-посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Так называемый скандал с пленками, вокруг которого так много маниакального внимания в Украине, не получил серьезного отклика в США. Тут понимают, что этот так называемый скандал был запущен с подачи Кремля коррумпированными лицами в Украине, которые не хотят реформ. Интересы этих людей нелегитимны, и это хорошо понимают в Америке. Поэтому я относительно уверен, что проблемы использования Украины как инструмента разлада в США будет сдержаны. Сами эти записи не являются скандальными. Их содержание не должно быть предметом расследования в Украине», – заявил Джон Хербст.

Другой бывший после США на Украине, Стивен Пайфер, заявил, что республиканцы могут попытаться использовать в своих целях этот скандал, который, вероятно, направляется из Москвы.

«Я обеспокоен – даже не смотря на то, что украинско-американские отношения сильны, мы видим попытки ослабить их, подорвать их. Такие попытки будут и дальше, в частности, со стороны определенных лиц в Украине. Мы были свидетелями опубликования записей господином Деркачем. То, что я могу сказать относительно этих записей, – это то, что они не показывают ничего, чего бы мы не знали раньше. Было известно и раньше, что вице-президент Байден призывал бывшего президента Порошенко уволить генпрокурора Шокина, потому что он не выполнял свою работу. Тут новой истории нет, но она была представлена в таком свете, что могла подорвать отношения.

Я думаю, что мы должны понимать мотивацию, которая стоит за этим. Это пошло от господина Деркача, человека, который учился в академии КГБ в Москве и явно проявляет склонность к России. Именно он запустил это.

Но и в Америке есть люди, которые могут подхватить и раздуть это. Господин Джулиани, скажем, не сидит, сложа руки. Он работает на национальной кабельной сети, американской сети новостей, о которой я ничего не слышал и впервые услышал три месяца назад. И они пытаются раздуть эту историю.

Мы должны осознавать, что определенные силы пытаются разорвать отношения США и Украины. И это, вероятно, дирижируется из Москвы. Мне трудно представить, что Россия просто наблюдает. Даже если они не задействованы в этом непосредственно, а я считаю, они могли быть задействованы. Но в любом случае, они очень радуются, что у вас есть такая история, что разъедает фундамент отношений, которые мы выстраивали последние 25-30 лет», – сказал Стивен Пайфер.