Экс-посол Израиля хочет увидеть танки ВСУ, входящие вглубь России

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Обещанные Украине западные танки не смогут сменить ситуацию на поле боя.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил бывший посол Израиля в России и на Украине, полковник военной разведки в отставке Цви Маген, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Магена, того количества, что пообещали передать Украине, будет недостаточно.

«14 танков – это рота. Танковая рота ничего не может изменить. Я хочу здесь видеть танковые дивизии, которые рвут оборону российских вооруженных сил и продвигаются на территорию России – о меньшем речи не идет в такой войне. 14 танков или сколько-то там тех или иных видов артиллерии или огневых возможностей не меняют, хотя Украина действительно находится в непростом положении и ей постоянно требуется подпитка теми или иными возможностями, в частности, боеприпасами», – сказал дипломат.

«Но в принципе, не это основное сейчас. Основное – то, что идет торг. И торг идет в том, что Россия выставляет условия, которые тоже являются предметом торга. То же самое происходит с другой стороны», – заявил Маген.