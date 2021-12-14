Экс-посол Молдовы в Москве угрожает Приднестровью румынскими войсками

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В Кишиневе намерены отслеживать ситуацию на Украине и поставить на паузу урегулирование ситуации вокруг ПМР.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Независимой газете» заявил бывший вице-председатель Национал-либеральной партии, выступающей за присоединение Молдовы к Румынии, руководитель кишиневского Центра стратегических исследований и политического консалтинга и экс-посол в Москве Анатол Царану.

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«То, что российские депутаты все-таки поехали в Приднестровье на выборы, позитива в наши отношения с Москвой не добавит. Выборы в Приднестровье Кишинев, как и раньше не признает. Переговоры по урегулированию приднестровского вооруженного конфликта будут поставлены на паузу – Молдова станет отслеживать события в Украине», – сказал экс-посол.

При этом далее он фактически перешел к угрозам Приднестровью иностранными войсками.

«Если там [на Украине] заполыхает сильнее, то Кишинев, как парламент Молдавской Республики «Сфатул Цэрий» в 1918 году, вынужден будет обратиться за военной помощью к Румынии. Особенно учитывая то, что в Приднестровье находится Оперативная группа российских войск, а это представляет опасность для Молдовы», – пригрозил Царану.