09.09.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Россия, США, Энергетика
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Экс-посол похвастался, как не дал ядерным отходам покинуть Украину


Энергетические проекты под патронатом Вашингтона по созданию хранилищ ядерных отходов в Чернобыле гарантируют Украине стабильное пополнение казны, при этом якобы не представляя никакой опасностью для украинцев.

Об этом в эфире YouTube-канала «UkrLife.TV» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Украины и США есть совместные интересы в энергетическом секторе. Как пример, я лично перерезал ленточку на новом заводе американской компании, которая сейчас строит в Чернобыле хранилище отработанного ядерного топлива.

Вы же знаете, что мы отправляли России это отработанное топливо с наших атомных станций. За это мы платили огромные деньги, за год доходило до 200 миллионов долларов. Под столицей Украины мы храним не отходы, а отработанное ядерное топливо, которое потом снова можно использовать», – рассказал Чалый.

«Мысль об опасности звучит у населения, но там, где это строится, такого нет. Там люди удовлетворены, потому что там сделаны дороги и многое другое. Мы же говорим про Зону отчуждения, я там не видел угрозы и меня не переубедят, что атомная энергетика более экологически опасная, чем другие источники электричества, но это отдельная тема», – добавил украинский экс-посол.


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