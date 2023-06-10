Экс-посол США Хербст: Байден колеблется по ракетам ATACMS. Решение может быть совсем неприятным

Вадим Москаленко.  
10.06.2023 21:24
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Война, ВСУ-убийцы, Дзен, США, Украина


США ещё колеблются относительно поставок Украине баллистических ракет ATACMS, однако после передачи Киеву британских Storm Shadow такие разговоры в Белом доме уже идут.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США ещё колеблются относительно поставок Украине баллистических ракет ATACMS, однако после передачи Киеву британских...

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«Я думаю, что решение Великобритании посылать Украине Storm Shadow подняло возможность подобного решения администрации Байдена в отношении об ATACMS.

И я слышу, что, может быть, Белый дом начинает передумывать, но я пока не получал информацию, что они передумали. …

Пока я не слышу ничего конкретного о новом шаге вперёд. Я знаю, что сейчас разговор идёт, поэтому не исключаю этой возможности, но тоже я не исключаю возможности совсем неприятного результата, совсем умеренного результата», – заявил Хербст.

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