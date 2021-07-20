Экс-посол США на Балканах рассказал, как Запад поощрял контрабанду в Черногории

20.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Бывший посол США в Сербии, Черногории, Хорватии и Болгарии Уильям Монтгомери рассказал, как для финансовой поддержки режима диктатора Мило Джукановича американцы разрешали тому заниматься контрабандой табачных изделий.

Об этом отставной дипломат рассказал VecernjiList, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В интервью для загребского издания, посол рассказал, как в конце 90-х в хорватском порту Цавтат стояло судно, команда которого состояла из сотрудников ЦРУ, задачей которых было оперативно прийти на помощь черногорскому диктатору-предателю Мило Джукановичу, в случае если президент Союзной Югославии Слободан Милошевич задумал бы схватить его.

«Джуканович – самый способный и самый гибкий политик в регионе, – заявил Монтгомери. – Он всегда смотрел, с какой стороны дует ветер, и приспосабливался к направлению. Если вы посмотрите на его жизнь, вы увидите, что он начинал как верный коммунист, затем он был верен Милошевичу, но в какой-то момент понял, что Милошевич не победит, поэтому он перешел на другую сторону, обратил свой взор на Запад, попросил поддержки. Он был в этой роли во время бомбардировок Союзной Югославии…. Было очень трудно обеспечить финансирование его правительства, мы начали разрешать контрабандистам табачных изделий работать из Черногории. Мы – то есть Запад. Мы отвернули головы и решили не видеть этой контрабанды».

Американский дипломат подчеркнул, что на Западе все знали, что происходит, но разрешали, потому что это принесло деньги режиму Джукановича, в которых тот нуждался, противостоя Милошевичу.

«Но когда войны закончились и Милошевич пал, произошло нечто вроде сцены из фильма «Касабланка». Итальянцы сказали: ну, там и происходит контрабанда, мы должны это расследовать. И они начали серьезное расследование, фигурантом которого стал Джуканович. Он видит, что итальянцы преследуют его, что британцы начинают более серьезно относиться к организованной преступности и так далее. И снова развернулся, на этот раз к русским. Он отправил своего ближайшего советника послом в Россию с намерением привлечь россиян, чтобы они приехали и инвестировали в Черногорию. И они это сделали. Но затем он увидел другую возможность, ушел от России и вступил в НАТО», – добавил Монтгомери.

На заглавном фото: Уильям Монтгомери и Мило Джуканович.