Экс-посол США на Украине Хербст: Путин добился большой победы

09.06.2021, Вашингтон, Максим Карпенко

Новости Украины

Отказ руководства США от санкций в отношении газопровода «Северный поток-2», который строится в обход Украины, – это огромная ошибка, которая играет на руку Германии и России.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Дипломат обвинил американского президента Джо Байдена и его окружение в том, что они сдали позиции, не получив ничего взамен.

«В последние недели мы видели громадную ошибку Байдена в отношении «Северного потока-2». Это большая победа не только для Меркель, но и для Путина. Это было громадной ошибкой, и за это Америка пока ничего не получает и, безусловно, Украина ничего не получает. По моему мнению, этот вопрос еще не решен, но все-таки, шаг со стороны Белого дома был, мягко говоря, нехорошим. В связи с этим, я понимаю оценку Зеленского (который раскритиковал США за отказ от санкций, – авт.). Кстати, многие в нашем Конгрессе тоже страшно критикуют это ужасное решение Белого дома. На мой взгляд, Байден и его команда не разбираются в политике Германии. Они приняли это решение, потому что не хотели испортить отношения с Берлином», – заявил Хербст.