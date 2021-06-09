09.06.2021, Вашингтон, Максим Карпенко
 
Германия, Дзен, ЕС, Политика, Россия, США, Украина, Энергетика
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Экс-посол США на Украине Хербст: Путин добился большой победы

Новости УкраиныОтказ руководства США от санкций в отношении газопровода «Северный поток-2», который строится в обход...

Отказ руководства США от санкций в отношении газопровода «Северный поток-2», который строится в обход Украины, – это огромная ошибка, которая играет на руку Германии и России.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дипломат обвинил американского президента Джо Байдена и его окружение в том, что они сдали позиции, не получив ничего взамен.

«В последние недели мы видели громадную ошибку Байдена в отношении «Северного потока-2». Это большая победа не только для Меркель, но и для Путина. Это было громадной ошибкой, и за это Америка пока ничего не получает и, безусловно, Украина ничего не получает.

По моему мнению, этот вопрос еще не решен, но все-таки, шаг со стороны Белого дома был, мягко говоря, нехорошим. В связи с этим, я понимаю оценку Зеленского (который раскритиковал США за отказ от санкций, – авт.).

Кстати, многие в нашем Конгрессе тоже страшно критикуют это ужасное решение Белого дома. На мой взгляд, Байден и его команда не разбираются в политике Германии. Они приняли это решение, потому что не хотели испортить отношения с Берлином», – заявил Хербст.


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