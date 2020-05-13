Экс-посол США на Украине назвал назначение Саакашвили «спорным»

13.05.2020, Киев, Игорь Петров

На посту главы исполнительного комитета совета реформ Украины беглый грузинский экс-президент Грузии Михаил Саакашвили может способствовать проведению реформ, но он делал немало ошибок.

Об этом в беседе с народным депутатом Украины Алексеем Гончаренко заявил директор Евразийского Центра Атлантического Совета (Atlantic Council) и экс-посол США в Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Саакашвили – спорный человек. Его первая администрация Грузии была историческая, позитивная, но потом он сделал довольно много ошибок. И, конечно, ему надо было уехать из Грузии, когда его соперник выиграл выборы. Его роль в Украине при Порошенко тоже была спорная. Если Саакашвили действует, как он действовал в Грузии, он может подтолкнуть реформу в Украине в нужную сторону. Но мы не знаем, будет ли он дальше работать, поэтому мы посмотрим. И мы знаем, что это назначение – спорное и в Украине, и на Западе. Мы знаем, что тоже есть проблемы с правительством Грузии», – сказал Хербст.