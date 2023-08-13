Экс-посол США обвинил Байдена в саботаже наступления ВСУ
Вашингтон не спешит поставлять на Украину новые образцы вооружения, из-за чего ВСУ не могут добиться каких-то успехов.
Об этом в эфире украинского ТВ заявил экс-посол США на Украине Джон Хербст, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Администрация [президента Байдена] всегда медленно и робко относилась к поставкам на Украину оружия. Эта склонность остаётся. Поэтому когда Украина просит что-то, обычно администрация говорит «Нет». Но Украина просит и просит, и администрация когда-то передумывает, решает посылать какое-то оружие.
Но даже тогда США посылает оружие слишком медленно и в небольшом количестве. Это черта их внешней политики в этом кризисе», – сказал Хербст.
Он подчеркнул, что именно США тормозили наступление ВСУ.
«На самом деле украинское контрнаступление в этом году немножко поздно началось, потому что мы, американцы, медленно посылали Украине всё необходимое. Мы пока ещё не посылает то, что нужно – ATACMS, истребители F-16, и так далее», – добавил экс-посол.
Спасибо!
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