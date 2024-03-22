Экс-посол США: Приняв Украину, НАТО окончательно дискредитирует 5 статью

Если Украину примут в НАТО частично, это создаст прецедент вольной трактовки использования 5 статьи, размытостью которой и без того оперируют страны, не желающие оказывать прямой поддержки на случай агрессии против союзника. Это имело бы смысл, если бы предусматривался именно ввод контингентов от всех стран-членов, а так – США не собираются за всех воевать с Россией.

Об этом на Киевском форуме по безопасности заявил экс-посол США на Украине Стивен Пайфер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если включить в НАТО Украину, в которой идёт война, США будут вынуждены согласно статье 5 отправить свои войска на защиту Украины, я не думаю, что Америка готова к этому сейчас. Значительно легче оказаться в ситуации, когда после этого конфликта Украина будет включена, потому что тогда сложное решение будет на Москве, потому что ей нужно будет решать, сможет ли она напасть на Украину, если Украина будет в НАТО. Кто-то говорил, может, статья 5 будет покрывать только не оккупированную территорию Украины – думаю, это проблематично. И потом, было бы большой ошибкой размывать 5 статью, это не было бы хорошо ни для Украины, ни для других членов альянса. Статья 5 означает, что члены альянса должны реагировать всеми своими силами, а я хочу, чтобы статья 5 чётко указывала на то, что это должны быть военные силы, чтобы потенциальный агрессор понимал, что если его войска совершат нападение на территорию НАТО, то остальные страны-члены будут реагировать военным образом», – заявил Пайфер.

Модератор встречи уточнила, не кажется ли ему отказ от такого рода трансформаций проявлением слабости и страхом, наконец, применить в действие статью 5, которой НАТО привыкло грозить России уже 75 лет.

«Скажу две вещи. Когда Украина становится членом НАТО, Украина должна ожидать, что 5 статья полностью её касается, что любая будущая потенциальная угроза будет означать военный ответ. Вот, почему я говорил, что выхолащивание 5 статьи – это будет плохо и для Украины, и для других стран, которые находятся ближе к России. Испытания 5 статьи – мы уже видели, что существуют страны, которые готовы стать плечом к плечу с Украиной по-настоящему, а есть те, которые сегодня не готовы посылать свои войска. 5 статья в действительности не требует чётко введения войск. Но я хотел бы, чтобы наши враги знали, что в реальности это будет означать именно введение войск», – ответил экс-посол.