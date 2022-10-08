Экс-посол США: «Путин обязательно вернется. Это война не будет последней»

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Новости Украины

На Украине Запад делает ставку на длительный военный конфликт, к которому готовит киевский режим.

Такой вывод, передает корреспондент «ПолитНавигатора», следует из опубликованной киевским журналом «Новое время» авторской колонки экс-посла США на Украине Уильяма Тейлора.

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«Пока Владимир Путин находится у власти в России, он не оставит попыток оккупировать Украину. Это его сумасшедшая жизненная миссия — доминировать над Украиной и вернуть ее обратно в Российскую империю. Страны Запада постоянно будут помогать Украине противостоять этой агрессии и наращивать все необходимые для этого инструменты», – считает Тейлор.

По его мнению, «Украина победит и откинет силы России за пределы страны».

«Но эта война точно не будет последней. Даже если и когда русских удастся оттеснить из Крыма и с ранее оккупированных территорий Донбасса, Путин не оставит планов нападения на Украину, он обязательно вернется», – прогнозирует автор.

Правда, он полагает, что «после победы украинские военные продолжат наращивать свою силу и компетентности», а также продолжат «овладевать новым вооружением, разберутся с наиболее современным из них, требующим серьезного обучения».

«Потому они будут давать серьезный отпор русским, имея и нужные силы, и нужное оружие, и нужные способности. Вы также можете рассчитывать на политическую поддержку действий Украины, какая она есть сейчас. Именно потому страны Запада сегодня планируют не только кратковременную, ну и долговременную помощь Украине», – резюмировал Тейлор.