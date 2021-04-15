Экс-посол США: Шойгу войдёт на Донбасс легально, Байден превращается в старого маразматика

15.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Одним из вариантов развития сложившихся вокруг Украины событий мог стать ввод российских миротворцев на Донбасс. Это не было бы эскалацией конфликта и расценивалось бы рядом европейских игроков как нечто нормальное.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, США, по его словам, все равно вынуждены были реагировать на этот шаг.

«Из всех возможных шагов кремлевских этот – самый возможный. Потому что риск здесь меньше, чем в других обстоятельствах. Если бы они это сделали, это не означало бы новый конфликт, новые жертвы. И те в Европе, которые не хотят признать опасность российской внешней политики, они сказали бы: «Ну, это ничего». На самом деле, это что-то важное, это большая провокация. Даже это, на мой взгляд, был большой риск для Кремля… Сейчас, на мой взгляд, возможность такого шага уменьшилась, потому что они должны беспокоиться о возможной реакции Вашингтона», – заявил Хербст.

При этом, дипломат раскритиковал высказывания президента США Джо Байдена, назвавшего российского лидера Владимира Путина убийцей:

«Если вы знакомы с карьерой президента Байдена, вы знаете, что он довольно часто делает ошибки в публичных выступлениях. На мой взгляд, назвать Путина этим была ошибка. Когда я говорю ошибка, я не имею в виду то, что Байден сказал и не был прав. Я говорю, что то, что он сказал, ему не нужно было говорить. Это новость, что президент так говорит о другом президенте и, если бы я был его советником, я бы не советовал ему употреблять такое слово публично в отношении президента Путина. Но если вы обращали внимание на Байдена, вы знаете, что сейчас его противники в Америке говорят, что его способность уже гораздо меньше, чем была, потому что он – старичок. Поэтому его команда считала, что нужно его поддерживать в том, что он сказал о Путине. Поэтому они сказали, что нет, это не была ошибка, он намеренно это сказал. Это мое изложение того инцидента».