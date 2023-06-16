Экс-посол США в Москве печалится: Вместо Путина должен был быть Немцов

В США меняют риторику, говоря, что якобы цели развалить Россию – нет, а накачивание Киева оружием делается только для того, чтобы не дать Москве победить в этой войне, и не более.

Об этом в интервью «Радио Свобода» рассуждал бывший посол США в России Майкл Макфол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть крайне важные случайности. Самой главной случайностью было назначение Путина кандидатом в президенты, это было совершенно случайно. Это было связано с экономическим кризисом 1998 года, а если бы его не было, то был другой кандидат – Борис Немцов. Если бы он был назначен, а не Путин, я убеждён, что история России и история российско-американских отношений была бы совсем иная», – сказал Макфол.

Также он назвал главную ошибку Запада в отношении Москвы, которая заключается в том, что Россию в 90-е недостаточно демократизировали.

«Наша главная ошибка была после распада Советского Союза, когда были огромные возможности подключить и Россию, и Украину, и другие новые независимые государства к Европе, к демократическому миру. Мы кое-что делали, но недостаточно, чтобы обеспечить этот процесс. В 1945 году у нас были враги Италия, Германия, Япония, мы победили, но после этого мы подключили их к демократическим процессам, экономическим процессам, чтобы после этой войны они стали очень успешными демократическими капиталистическими странами. А мы этого не делали для России, и это была огромная ошибка», – пожаловался экс-посол.

Кроме того, он глубоко убеждён, что время сейчас играет якобы не в пользу России, и Украина при затягивании войны будет лишь время от времени получать от Запада всё более современное и мощное оружие.

«Что касается Путина, он считает, что время на его стороне, если он сможет задерживать сейчас, будет на Западе другая политика, особенно если у нас будет новый президент через год, и он считает, что может задерживать и потом победить. Я не уверен, что такая стратегия будет успешна. Он, и не только он, многие на Западе говорят то же самое – если продолжается война, то это будет помогать России. Я не уверен, потому что – чем дальше идёт эта ужасная война, тем больше украинские солдаты будут получать западного, американского оружия. Сегодня, допустим, нет F-16 на Украине, а через год будет. Сегодня нет танков «Абрамс», а через год они будут, и я надеюсь, что через год будет ATACMS, типа «Хаймарс», но с большими возможностями. И сейчас в Америке идёт дискуссия, дать или нет ATACMS, я думаю, в конце концов, они будут», – сказал Макфол.

Вместе с тем он заверил, что развал России в случае поражения Москвы не является самоцелью Запада.

«Я не считаю это серьёзной дискуссией. Кое-кто об этом говорит. Я не считаю, что это может быть целью американского и европейского правительства, нет. Цель – остановить Российскую империю, это крайне важно, чтобы [положить] конец этой идеи империи, нужна победа Украины. А что будет дальше – во-первых, я считаю, что это маловероятно, а во-вторых, я хочу, чтобы победа над Российской империей была обновлением других идей в России. Конечно, есть империалистические люди в России, включая Путина, но есть люди в России, которые не империалистические ястребы. Они хотят жить нормальной, спокойной, скучной жизнью, а этого нельзя делать, когда у вас империалистическая война, в первую очередь, в Украине», – трепался экс-посол.