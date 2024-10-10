Экс-посол США в СССР: Моя страна слишком много на себя берет

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США раздувает все новые конфликты в мире, хотя не в состоянии их материально ввести.

Об этом посол США в СССР Джек Мэтлок заявил в интервью Институту Шиллера, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что моя страна, США, слишком много на себя берет, давая обещания всему миру. Мы почти все свои военные расходы покрываем за счет долгов. Наш долг сейчас составляет около 33 трлн долларов, что намного больше нашего валового национального продукта за любой год. Более того, этот долг растет с каждым годом, и ни у одной из наших политических партий нет планов, которые позволили бы сбалансировать бюджет. Я думаю, что в долгосрочной перспективе это невозможно. Я считаю, нам нужно найти способ действовать мирно, вместо того чтобы разжигать конфликт», – сказал Мэтлок.

Он напомнил, что США начали выходить из всех соглашений по контролю над вооружениями, подписанными с СССР, начиная с договора по ПРО и заканчивая СНВ-3, который был расторгнут «на очень шатких основаниях».