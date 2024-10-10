Экс-посол США в СССР: Ни один американский президент не рискнет своей страной ради Европы

Елена Острякова.  
10.10.2024 16:14
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина, ЯО


Размещение в Германии американских дальнобойных ракет станет непоправимой ошибкой.

Об этом посол США в СССР Джек Мэтлок заявил в интервью Институту Шиллера, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Размещение в Германии американских дальнобойных ракет станет непоправимой ошибкой. Об этом посол США в...

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«Европейцы думают, что если против них будет применено ядерное оружие, то любой президент США рискнет своей страной и запустит межконтинентальные ракеты по России, чтобы нанести ответный удар. Я бы не стал на это рассчитывать.

Дело в том, что если вы продолжите эскалацию, то начнется ядерная война, которая уничтожит цивилизацию, потому что нет никакого способа ее остановить, если одна сторона будет отвечать насилием на насилие другой стороны. Мы сейчас находимся на этой стадии», – сказал Мэтлок.

Он в шоке от того, что за удар ядерным оружием по России сегодня выступает министр Германии от партии «Зеленых», которая во времена СССР была самым ярым противником размещения американских ракет средней дальности в Европе.

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