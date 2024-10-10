Экс-посол США в СССР: Ни один американский президент не рискнет своей страной ради Европы

Размещение в Германии американских дальнобойных ракет станет непоправимой ошибкой.

Об этом посол США в СССР Джек Мэтлок заявил в интервью Институту Шиллера, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европейцы думают, что если против них будет применено ядерное оружие, то любой президент США рискнет своей страной и запустит межконтинентальные ракеты по России, чтобы нанести ответный удар. Я бы не стал на это рассчитывать.

Дело в том, что если вы продолжите эскалацию, то начнется ядерная война, которая уничтожит цивилизацию, потому что нет никакого способа ее остановить, если одна сторона будет отвечать насилием на насилие другой стороны. Мы сейчас находимся на этой стадии», – сказал Мэтлок.