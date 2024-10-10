Экс посол США в СССР: Российская опасность для Европы – это чушь

Елена Острякова.  
10.10.2024 17:40
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Посол США в СССР Джек Мэтлок обвинил Европу в сознательном подталкивании Украины к войне с Россией, которая на самом деле является войной запада против РФ.

Об этом он заявил в интервью Институту Шиллера, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Посол США в СССР Джек Мэтлок обвинил Европу в сознательном подталкивании Украины к войне...

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«Между Россией и Украиной могло бы быть вполне разумное соглашение, если бы Украина выполнила два мирных соглашения, которые были подписаны также Германией и Францией. Но этого не произошло. Вместо этого союзники начали просто поставлять Украине военную технику, чтобы продолжать боевые действия», – сказал Мэтлок.

Он не согласен с теми, кто оправдывает поддержку Украины гипотетической российской опасностью для Европы.

«Я не согласен с тем, что сейчас говорят. Люди говорят: если вы сейчас не остановите Россию, то она нападет на страны Балтии, Польшу или Восточную Европу. Это чушь. Нет никаких доказательств. Те, кто знаком с историей этого региона, знает, что отношения России с Украиной и Беларусью очень особенные. Любое российское правительство будет считать неприемлемым наличие иностранных военных баз в этих двух соседних странах», – отметил Мэтлок.

Он добавил, что американцы тоже не протерпели бы иностранных военных баз в Мексике и даже в Южной Америке.

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