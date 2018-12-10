Экс-посол Украины в Хорватии: Донбасс – это фигня, главное – Крым

10.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Крым – это корень всех проблем на Украине, потому его возвращение важнее Донбасса.

Таким мнением в ходе конференции в Киеве поделился экс-посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине, советник министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Александр Левченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Всего 2 процента говорят про Крым. А Крым – это корень всех проблем. Донбасс – это следствие Крыма, мост – следствие Крыма, Азов – следствие Крыма.

Я, как профессор, ещё раз повторяю: Крым в десять раз политически важнее Донбасса. Потому что, если мы решим вопрос Крыма, – Донбасс решится автоматически. А если мы решим вопрос Донбасса, мы Крым не решаем», – отметил он.

Напомним, ранее Александр Левченко уделял большое внимание «деоккупации» Донбасса и возлагал эту миссию на миротворцев, услуги которых должна оплатить Европа.