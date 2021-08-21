Экс-посол Украины в США: Албанцы и африканцы помогут «вернуть» Крым

21.08.2021 23:07 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина должна привлечь к «Крымской платформе» такие страны, как Албания, Исландия и государства Африки и Латинской Америки. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бывший посол Украины в США, экс-замминистра иностранных дел Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Чалого, они могут присоединиться к итоговой декларации подписанной после саммита, и помочь в «возвращении» полуострова.

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«Крымская платформа – это успех, конечно, потому что даже то количество стран, которые представлены, свидетельствует о том, что? по крайней мере, среди стран НАТО, Европейского союза, наших партнеров – таких, как Австралия, Новая Зеландия или Канада по эту сторону океана, этот вопрос держится на официальной позиции. То есть, кто бы ни был, какое бы представительство не было в Киеве, на «Крымской платформе», все страны будут подписанты этого итогового документа, это важно понимать. С точки зрения дипломатии это самый важный вопрос – какая страна официально дальше продолжит эту совместную с нами позицию и работу. С этой точки зрения, очевидно, есть еще возможность присоединения других страны. Было бы правильным поработать еще с Албанией, которая среди стран, которые поддерживают Украину в этом вопросе. Я думаю, что наши отношения двусторонние позволяют говорить, что никакое российское влияние не может быть на них. Такая же история про присоединение Исландии, Израиля, кстати. Тут сложнее, но Израиль постоянно голосовал за крымские резолюции в ООН. Там есть и более маленькие страны, с которыми нужно работать. Я думаю, что у нас не исчерпаны возможности поработать еще по Карибскому бассейну Латинской Америки и по Африке в меньшей степени», – заявил Чалый.