Экс-посол Украины в США: «Что толку от ЕС. Хотим в союз ядерных держав!»

Вступление Украины в ЕС не имеет значения, пока Киеву не дадут гарантии безопасности ядерные державы коллективного Запада.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Мы акцентируем внимание больше на ЕС, и они за это схватились. И Анналена Бербок, внешнеполитическое ведомство Германии, на прямой вопрос, какие могут быть гарантии безопасности Украине, сказала: «Вступление в ЕС, кандидатство в ЕС, путь в ЕС, это же нас страховой полис Европы».

Я категорически против такой постановки вопроса – рассказывайте кому-то другому. Мы уже видели эти «страховые полисы», Будапештские меморандумы и всё остальное. Нам нужно членство в союзе ядерных держав и общая оборона», – сказал дипломат.