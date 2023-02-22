Экс-посол Украины в США: «Что толку от ЕС. Хотим в союз ядерных держав!»
Вступление Украины в ЕС не имеет значения, пока Киеву не дадут гарантии безопасности ядерные державы коллективного Запада.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы акцентируем внимание больше на ЕС, и они за это схватились. И Анналена Бербок, внешнеполитическое ведомство Германии, на прямой вопрос, какие могут быть гарантии безопасности Украине, сказала: «Вступление в ЕС, кандидатство в ЕС, путь в ЕС, это же нас страховой полис Европы».
Я категорически против такой постановки вопроса – рассказывайте кому-то другому. Мы уже видели эти «страховые полисы», Будапештские меморандумы и всё остальное. Нам нужно членство в союзе ядерных держав и общая оборона», – сказал дипломат.
«НАТО – не НАТО, не это. НАТО просто единственный такой союз. Нам нужен союз оборонный с ядерными державами. Нам нужно сконцентрировать все ресурсы власти, дипломатические ресурсы на одном. После войны – понятно, что война – это ключевое, это запрос на оружие, санкции, поддержку, а дальше, четвёртый вопрос, это не просто гарантии безопасности, это украинское участие в союзе, который разделяет ответственность за оборону. Иначе развития Украины не будет», – заявил Чалый.
Спасибо!
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